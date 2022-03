Pogledajte kako se poljski gradonačelnik sukobio sa političarem zbog podrške Putinu

Gradonačelnik Przemyśla Wojciech Bakun pozvao je Salvinija da posjeti ratno-izbjeglički centar noseći majicu s Putinovim likom, javlja Guardianov Lorenzo Tondo iz sela.

Tokom konferencije za novinare u utorak, gradonačelnik Przemyśla Wojciech Bakun, koji je stajao pored Salvinija, koji je upravo stigao u Przemysl u posjetu kako bi pokazao svoju podršku ukrajinskim izbjeglicama, ali je poznat po svojim ranijim pro-kremljanskim stavovima, povukao je majicu iz sakoa na kojem se vidi Putinovo lice i riječi: “Vojska Rusije”. Odjeća je bila slična onoj koju je Salvini nosio u prošlosti.

“Pođi sa mnom na granicu i osudi ga”, dodao je Bakun, pozvavši Salvinija da obuče majicu i posjeti s njim izbjeglički centar “da vidi šta je učinio tvoj prijatelj Putin”.

Dok je Salvini pokušavao da prekine Bakuna objašnjavajući da je došao ovamo da “pomaže izbjeglicama, djeci, mamama, tatama, iz Ukrajine”, gradonačelnik je rekao: “Neću vas primiti”, prije nego što se okrenuo.

Grupa Talijana prisutnih na konferenciji za novinare nazvala je Salvinija “klaunom” i “bufonom”.

Gradonačelnik Przemysla, Wojciech Bakun, suočio se u utorak sa Matteom Salvinijem tokom konferencije za novinare ispred željezničke stanice na koju su posljednjih dana došli mnogi od više od 2 miliona izbjeglica iz rata u Ukrajini.

Salvini je u prošlosti hvalio Putina, opisujući ruskog predsjednika kao “jednog od najboljih državnika”. Njegova stranka je također optužena da je primala novac od Kremlja, ali je Salvini uvijek negirao te navode.

Na kraju konferencije za novinare Salvini je rekao da ga “ne zanimaju svađanja s talijanskom ljevicom ili poljskom”.

Na pitanje da li osuđuje Putina, odgovorio je: „Svakako, očigledno. Osuđujemo rat”, prenosi The Guardian.

El payaso se queda sin circo. Matteo Salvini ha ido a Przemysl, ciudad polaca cerca de Ucrania. Su alcalde le recibe y saca la camiseta de Putin que Salvini mostró en redes apoyándole. Las caras son increíbles.

"No respect for you"pic.twitter.com/JN0Y4kXSo5

— Daniel V. Guisado (@DanielYya) March 8, 2022