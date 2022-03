MEDVJEDICA MAŠA SPAŠENA IZ UKRAJINSKOG CIRKUSA ZBOG RATA, ZAGLAVILA NA PUTU ZA BOLJI ŽIVOT

Euoroazijski smeđi medvjed po imenu Maša ove je sedmice trebao biti transportovan u Rumuniju u svoje novo utočište, no pošto su ruske trupe zatvorile granice, tako je i ovaj ljubimac ostao na cjedilu.

Maša se trenutno se nalazi u skloništu u Sambiru, na zapadu Ukrajine, a iako je provela 19 godina u skučenom kavezu i nastupajući po cirkusima, čini se da ni sada ne može na zasluženi odmor.

Ipak, ona u cijeloj situaciji nije sama. Unatoč prijetnjama po život, direktor dobrotvorne organizacije Warriors of Wildlife Lionel de Lange, koji je zadužen za Mašu, doletio je iz Južne Afrike kako bi nadgledao njenu sigurnost.

On je posljednjih 11 godina proveo u Ukrajini spašavajući medvjede i divlje mačke iz zatočeništva te ih transportujući na bolja mjesta za život. Kada je izbio rat, Lionel je bio primoran da napusti svoj dom u Hersonu, no iako je uspješno pobjegao, odlučio se vratiti kako bi Maša sigurno stigla do Rumunije i udruženja za medvjede Libearty.

Putinova invazija zaustavila je Mašu da započne svoj novi život. No, taj sitni diktator se prevario ako je mislio da ćemo je ostaviti samu – rekao je Lionel koji je poručio da je Maša trenutno dobro zbrinuta.

Maša koja danas ima 22 godine, prošla je kroz dosta toga, istakao je Lionel koji tvrdi da je i ona hrabra poput svakog Ukrajinca.

Poput ukrajinskog naroda, ona neće odustati, a ni mi da je odvedemo do utočišta gdje će moći uživati ​​u svojim posljednjim godinama – objasnio je on.

Svi su bili spremni za odlazak, svi njeni dokumenti su bili spremni i krenuli smo sa premještanjem, no desilo se šta se desilo – rekao je Lionel kojeg rastužuje trenutna situacija.

Njihove putne dozvole, ističe, vrijede do 20. maja, a čim se granice otvore Lionel planira da transportuje Mašu.

Warriors of Wildlife (WoW) spasili su desetine medvjeda, divljih mačaka i drugih životinja iz privatnog zatočeništva i cirkusa u Ukrajini.

Humanitarna organizacija odvodi lavove i druge divlje mačke u utočište Simbonga blizu Port Elizabetha u Južnoj Africi, dok medvjede premještaju u utočišta po Evropi. prneosi “Hayat“.

