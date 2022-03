Potresni snimci iz Ukrajine: Rusi pucaju na civile

“Otvorili su vatru na nenaoružane ljude”

“Ljudi su pokušali zaustaviti Ruse, ali su otvorili vatru na nenaoružane ljude. Ima troje ranjenih, oni su u bolnici”, rekao je Sergiy Haidai, čelnik regionalne uprave Luganska. CNN ne može potvrditi objavljene brojke o žrtvama.

Na snimci se vidi mnoštvo kako hoda ulicom noseći ukrajinske zastave i uzvikujući “Ukrajina”. Muškarac ispred gomile krenuo je prema vojnicima prije nego što su odjeknuli pucnji. Pao je na tlo, očito ranjen u nogu.

“Svi moraju odmah napustiti područje”, čuje se glas u daljini.

Na fotografiji s mjesta događaja se vidi kako odvoze čovjeka okrvavljene noge, čini se da se radi o istoj osobi.

Rafalom rastjerali prosvjednike

Odjeknulo je nekoliko sporadičnih pucnjeva, a zatim je uslijedio rafal iz malokalibarskog oružja dok se gomila razilazila. Nije jasno je li vatra usmjerena na masu ili iznad nje. Ruska strana se o ovom događaju nije oglasila.

Dodatne videosnimke s mjesta događaja pokazuju da je ruska vojska prije pucanja na čovjeka ispalila hitce upozorenja.

Jedna od videosnimki, snimljenih prije nego što je prosvjednik pogođen, prikazuje mnoštvo kako ide naprijed prema ruskim vojnicima, koji su postavili kamp na otvorenoj tržnici, okruženi trgovinama i dućanima u centru grada.

Unatoč pucnjavi, gomila se tada nije pomaknula, prenosi Index.hr.

