Samsung obustavio sve isporuke Rusiji, šalje izbjeglicama 6 miliona dolara pomoći

Samsung je obustavio sve isporuke Rusiji, saopćili su iz južnokorejskog tehnološkog diva u subotu, prenosi NY Times.

Kompanija je imala najveći udio na ruskom tržištu pametnih telefona u trećem tromjesečju 2021. godine, prema istraživanju tržišta International Data Corporation.

Samsung je u saopćenju naveo da šalje 6 miliona dolara humanitarne pomoći za ljude u regiji, uključujući izbjeglice.

Samsung silent as Ukraine asks it to stop selling products in Russia https://t.co/jnJm6Jm612

— SamMobile (@SamMobiles) March 4, 2022