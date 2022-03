Volodimir Zelenskij se obratio Evropi: Ako mi padnemo, past ćete i vi

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij večeras se putem Zooma obratio prosvjednicima okupljanima u nizu europskih gradova, koji su izašli na ulice kako bi dali podršku Ukrajini u borbi protiv ruske invazije.

“Prva minuta ovog obraćanja bit će minuta šutnje za sve one koji su pali u borbi za svoju zemlju, za naše vojnike, za sve one koji čine herojska djela braneći našu zemlju, za one koji su dali svoje živote”, rekao je Zelenskij u obraćanju prosvjednicima u Bratislavi, Frankfurtu, Pragu, Lyonu, Tbilisiju, Beču i Vilniusu.

“Želim poželjeti sve najbolje narodima Europe. Naši vojnici, naši heroji ovih dana štite našu Ukrajinu, našu Europu i vašu Europu”, dodao je Zelenskij.

Posljednji dio svog obraćanja Zelenskij je iskoristio kako bi obećao pobjedu u ratu, koju je nazvao “pobjedom za Ukrajinu i pobjedom za demokraciju”.

“Ako mi padnemo, past ćete i vi”

“Želim vas pozvati da ne šutite. Želim da izađete na ulice svojih gradova i podržite Ukrajinu, podržite naše napre i našu borbu jer, ako padne Ukrajina, past će i Europa. Ako mi padnemo, past ćete i vi i zato vas molim, ne šutite i ne okrećite glavu”, rekao je Zelenskij

“Izađite i podržite Ukrajinu koliko god možete. A ako pobijedimo, a siguran sam da hoćemo, to će biti pobjeda za cijeli demokratski svijet. To će biti pobjeda za našu slobodu. To će biti pobjeda svjetla nad tamom, slobode nad ropstvom. Ako pobijedimo, procvjetat ćemo kao i Europa, a Europa će procvjetati više nego ikad nakon te veličanstvene pobjede. Slava Ukrajini”, zaključio je Zelenskij, piše Index.hr.

