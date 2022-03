Novo obraćanje Zelenskog: “Ruski narode, kako je ovo moguće?”

Najveća europska nuklearna postaja zapaljena je nakon granatiranja i smatra se da je trenutno pod ruskom kontrolom. Ukrajinci su noćas objavili da je nuklearku granatirala ruska vojska, dok su danas Rusi iznijeli tvrdnju da su nuklearku zapravo gađali Ukrajinci.

Zahtjev Zapadu

Zelenskij je u novom obraćanju rekao kako je iza Ukrajine noć koja je mogla zaustaviti tijek povijesti te da je ruski napad na nuklearku mogao izazvati uništenje koje se može usporediti sa šest Černobila. Rekao je i da je jedini način da se jamči da Rusija neće bombardirati nuklearnu infrastrukturu uspostaviti zonu zabrane letova iznad Ukrajine.

Zapadni čelnici oklijevaju to napraviti, a Boris Johnson upozorio je da bi to značilo pristanak na to da zapadne sile ruše ruske zrakoplove.

Posebno obraćanje Rusima

Zelenskij je također u novom videu apelirao na Ruse da nastave protestirati protiv invazije koja je ušla u drugi tjedan.

“Ruski narode, želim vam se obratiti, kako je to moguće? Uostalom, zajedno smo se borili 1986. protiv černobilske katastrofe”, rekao je.

“Dobro su znali što gađaju”

Rekao je da su ruski tenkisti noćas u Zaporižju dobro znali što gađaju. Tvrdi i da Moskva namjerno gađa ukrajinsku infrastrukturu i stambena područja u napadima na Mariupolj, Herson, Harkiv i Černihiv.

Ukrajinski čelnik ustvrdio je da je do sada u sukobu ubijeno 9200 ruskih vojnika. To je puno više od 498 koliko službeno navodi Rusija.

