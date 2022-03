Svi ostali u čudu: Pogledajte reakciju ambasadora nakon što je Rusija ‘osuđena’

Između ostalih zemalja, ‘za’ su glasale Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija. Ukupno je 141 zemlja svijeta glasala za usvajanje Rezolucije.

Nakon završetka glasanja, ambasadori zemalja su ustali i aplaudirali na usvojenoj Rezoluciji. Mnogi u sali ostali su u čudu, a ponajviše ruski predstavnici koje je ‘uhvatila’ kamera (na 0:19).

Podsjetimo, ovo nije prvi put da vidimo ovako nešto jer su ambasadori zemalja u UN-u aplaudirali predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom nakon jučerašnjeg govora na generalnoj skupštini. Kada im se obratio ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov, mnogi su izašli iz sale.

Treba reći i to da je danas pet zemalja glasalo ‘protiv’ ove rezolucije. To su Eritreja, Sjeverna Koreja, Sirija, Bjelorusija i, naravno, Rusija.

Od 35 zemalja koje su bile suzdržane, najzvučnija imena su Kina, Iran, Irak, Kazahstan, Cuba, Armenija, Bolivija, Senegal…

Rezolucija “najoštrije osuđuje” invaziju na Ukrajinu, kao i odluku predsjednika Vladimira Putina da svoje nuklearne snage stavi u stanje pripravnosti.

Standing ovation at the UN General Assembly after the adoption of a resolution condemning Russia’s invasion of Ukraine.

The vote was 141-5, with 35 nations abstaining. pic.twitter.com/88ZDM94eeL

— The Recount (@therecount) March 2, 2022