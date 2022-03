Oglasio se Zelenski: Zahvalan sam svima i svakoj državi koja je glasala ZA

Nakon što je Generalna skupština UN-a velikom većinom usvojila rezoluciju koja “zahtijeva” da se Rusija “odmah” povuče iz Ukrajine, oglasio se Volodimir Zelenski.

Predsjednik Ukrajine je na Twitteru napisao da pozdravljam odobrenje Skupštine UN-a neviđenom većinom glasova za rezoluciju uz snažan zahtjev Ruskoj Federaciji da odmah zaustavi izdajnički napad na Ukrajinu.

– Zahvalan sam svima i svakoj državi koja je glasala za. Odabrali ste pravu stranu priče.

Poražavajući rezultati glasovanja agresora u Ukrajinu uvjerljivo pokazuju da je stvorena i djeluje globalna anti-Putinova koalicija. Svijet je s nama. Istina je iza nas. Pobjeda će biti naša!

1/2 I praise the approval by the #UN GA with an unprecedented majority of votes of the resolution with a strong demand to Russia to immediately stop the treacherous attack on 🇺🇦. I’m grateful to everyone & every state that voted in favor. You have chosen the right side of history pic.twitter.com/1sb0qjxXKs

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022