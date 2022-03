Troje djece među stradalima u napadu na Harkov

Najmanje devet civila ubijeno je u ruskim raketnim napadima u ponedjeljak na ukrajinski grad Harkov, rekao je gradonačelnik Ihor Terekhov, piše Index.hr.

Gradonačelnik je rekao da to uključuje smrt troje djece.



Težak dan

– Danas smo imali jako težak dan. To nam je pokazalo da to nije samo rat, ovo je masakr ukrajinskog naroda – rekao je na svom Telegram računu.

Dodao je da su projektili pogodili stambene zgrade ubijajući i ranjavajući mirne civile.

– Harkov nije vidio takvu štetu jako dugo. A ovo je užasno – rekao je.

Terekhov je rekao da su četiri osobe izašle iz skloništa po vodu i da su ubijene. Obitelj od dvoje odraslih i troje djece živa je izgorjela u svom automobilu, rekao je. Još 37 osoba je ozlijeđeno. Gradska uprava Harkova dala je iste brojke.

Najmanje 406 civilnih žrtava

U Ukrajini je zabilježeno najmanje 406 civilnih žrtava, uključujući najmanje 102 ubijena samo u proteklih nekoliko dana, rekao je u ponedjeljak podtajnik Ujedinjenih naroda za humanitarna pitanja i koordinator hitne pomoći Martin Grifiths, pozivajući se na brojke iz Ureda visokog povjerenik UN-a za ljudska prava.

Grifiths se u ponedjeljak obratio Vijeću sigurnosti UN-a putem telekonferencije iz Ženeve, dodajući da bi stvarni broj civilnih žrtava mogao biti znatno veći, jer mnoge prijavljene žrtve tek trebaju biti potvrđene.

– Slika je sumorna i još bi mogla postati gora. Zračni napadi i borbe u urbanim područjima oštećuju kritične civilne objekte i ometaju osnovne usluge kao što su zdravstvo, struja, voda i kanalizacija, što civile zapravo ostavlja bez osnovnih stvari za svakodnevni život – rekao je Griffiths.

Facebook komentari