Ovako Aleksandar Lukašenko pokazuje plan za Ukrajinu

Lukašenko je tokom obraćanja stajao sa štapom u ruci ispred karte Ukrajine.

Kako javlja dopisnik Financial Timesa Max Seddon, iza Lukašenka se nalazila mapa s metama napada i planiranim kretanjem trupa.

Lukashenko, addressing his security council, points to a map of Ukraine that shows what look like planned troop movements, infrastructure targets, and the country divided into four parts pic.twitter.com/O81hpIvZM3

— max seddon (@maxseddon) March 1, 2022