Medvedev prijeti Francuzima: Ne zaboravite da su se ekonomski ratovi često pretvarali u prave!

Francuski ministar ekonomije rekao je da Evropa i SAD objavljuju “finansijski rat” predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu i da će to uništiti rusku ekonomiju. Nakon toga se oglasio bivši premijer Rusije, Dmitrij Medvedev.

– Danas je neki francuski ministar rekao da su objavili ekonomski rat Rusiji. Pazite na jezik, gospodo! I ne zaboravite da su se u ljudskoj historiji ekonomski ratovi često pretvarali u prave – napisao je na Twitteru bivši premijer Rusije, Dmitrij Medvedev, piše Avaz.

Today, some French minister has said that they declared an economic war on Russia. Watch your tongue, gentlemen! And don’t forget that in human history, economic wars quite often turned into real ones

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 1, 2022