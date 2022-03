Rusi bombardirali TV toranj u Kijevu

Nije jasno je li toranj direktno pogođen, a lokalni tv kanal 1+1 priopćio je da rade na tome da vrate signal.

Na društvenim mrežama cure snimke navodnog napada na Kijevski tv toranj. Snimka, čiju autentičnost je potvrdio BBC, pokazuje kako je pogođen 385 metara visoki toranj (najvjerovatnije projektilom).

Eyewitnesses post footage of explosions near the TV tower in #Kyiv. pic.twitter.com/gcsHPVusiW

