Pogledajte šta su učinili EU diplomati kada se Lavrov danas javio na konferenciju: Ovo poniženje se ne pamti

U jednom trenutku na konferenciju se uključio i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji je pravdao invaziju na Ukrajinu tvrdeći da ta zemlja ima planove posjedovati svoje nuklearno oružje, prenosi Novi.

Na snimci koju je objavila francuska delegacija vidi se kako deseci dužnosnika napuštaju dvoranu u trenutku dok Lavrov započinje svoje obraćanje.

– Izlazak tokom jutrošnje izjave ministra Lavrova je kako bismo pokazali našu podršku Ukrajini – objavili su.

Pogledajte taj trenutak.

Walk out from the EU and its partners during the statement from Minister #Lavrov at the #ConferenceOnDisarmament this morning to show our support to Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/q6Tq8bdd1D

— France-Désarmement 🇫🇷🇪🇺 (@FR_Desarmement) March 1, 2022