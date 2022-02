Stižu dramatični snimci uličnih borbi iz Harkova

Od sinoć traje žestok napad na drugi najveći grad u Ukrajini – Harkov, piše Raport.ba.

Odjekivale su ekspolozije dugo u noć, a jutros je stigla vijest da su Rusu ušli u grad i da se vode žestoke ulične borbe.

Guverner Harkova izjavio je da se na ulicama vodi teška borba. Ranije je stanovnike pozvao da ostanu u skloništima jer ukrajinska vojska eliminira neprijatelja.

“Došlo je do proboja u centar grada”, objavio je čelnik regionalne državne uprave Oleg Sinegubov.

Pozvao je lokalno stanovništvo da ostane u skloništima. “Ne napuštajte skloništa! Oružane snage Ukrajine eliminiraju neprijatelja. Mole se civile da ne izlaze na ulice”, rekao je, javio je Kyiv Independent.

Iz Harkova stižu vijesti o uličnim borbama između Ukrajinaca i ruskih trupa. Na društvenim su se mrežama pojavile snimke koja, kako se čini, pokazuju ruske vojnike u gradu i siloviti otpor s kojim se suočavaju.

📽️Ukrainian soldiers on the streets of #Kharkiv #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/JdD9APr1j4

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) February 27, 2022