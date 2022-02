Kako se Putinov najjači zagovarač okrenuo 180 stepeni? Podržavao ga godinama: Ipak, desio se preokret

Dok Vladimir Putin pojačava svoju vojnu ofanzivu na Ukrajinu, nisu svi uznemireni. Od američke desnice, istaknute ličnosti Tuckera Carlsona i Alexa Jonesa do kandidata za senat J.D. Vancea i zvijezde CPAC-a Tulsi Gabbard, bili su jasni u porukama prezira prema Ukrajini koje šalju američkoj javnosti.

Tucker Carlson

Voditelj Fox Newsa Carlson već dugo nazdravlja za loše zdravlje Ukrajini. Karlson je još 2019. u eteru glasno potvrdio lični stav da stoji uz Moskvu u njenom sukobu s Kijevom.

Pogledajte OVDJE

Do decembra Carlson je insistirao da Putin ima dobre namjere u svom sukobu sa Zapadom: „On samo želi da svoje zapadne granice održi sigurnima.” U januaru je Carlson upitao: „Zašto je nelojalno stati na stranu Rusije, ali lojalno biti na strani Ukrajine? Obje su strane zemlje koje ne mare ništa za Sjedinjene Države. Nekako čudno.”

Proteklih mjeseci, Tucker Carlson se oglašavao dugim monolozima u kojima je kritikovao “politički Washington” zbog navodno “iracionalne mržnje prema Putinu i naklonosti prema Ukrajini”, za koju je insistirao da nije demokratija već “tiranija”. Nekoliko dana prije ruske invazije ponovio je u eteru: “Ukrajina nije demokratska država”.

Gledaoci Fox News-a u četvrtak uveče mogli su da vide nešto izuzetno čudno: Tucker Carlson osuđuje akcije Vladimira Putina u Ukrajini i sugeriše da je ono što Rusija tamo radi – aktivnosti koje uključuju granatiranje vrtića – zapravo velika za ne osuditi.

“To je tragedija, jer rat je uvijek tragedija, i što mu se više približavate, to izgleda strašnije“, rekao je gledaocima, dodajući, o ruskom predsjedniku: „Vladimir Putin je započeo ovaj rat, tako da bez obzira na kontekst odluke koju je donio, on je to uradio. Ispalio je prve metke. On je kriv za ono što večeras vidimo u Ukrajini.”

Prije četvrtka Carlson bio blizu da pozove Putina u svoju emisiju i pita ga: „Ima li šanse da te natjeramo da se kandiduješ 2024.? Znam da je to daleko, ali… volio bih to vidjeti.”, govorio je Carlson.

Ovo su Carlsonove izjave koje su njegovi gledaoci, njih nekoliko miliona, godinama slušali:

– Podržavati Putina „nije neamerički“;

– Demokrate će vas proglasiti krivim za izdaju ako ne mrzite Putina;

– Čitava stvar je jednostavno “granični spor”;

– “Ukrajina nije demokratija”;

– Ukrajina je „marioneta“ Zapada;

– “Ako Vladimir Putin lično nije dao ubiti vas ili nekog od članova vaše porodice, zaista nemate pravo da kritikujete tog tipa”

Pogledajte OVDJE.

Facebook komentari