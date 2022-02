NASTAVAK CYBER RATA: Hakerska grupa Anonymous hakirala TV kanale u Rusiji i emituju dešavanja iz Ukrajine

Nakon objave cyber rata Anonymosi su srušili web stranice ruske vlade, a tokom dana izvršili su i hakerske napade na državne TV kanale u Rusiji gdje su emitirali istinska dešavanja iz Ukrajine.

Na društvenim mrežama u nekoliko navrata u toku dana objavljivane su video snimke televizora u ruskim domovima na kojim se umjesto programa na ruskim kanalima kontinuirano emitira himna Ukrajine, a tokom posljednjeg napada Anonymousi su himne zamijenili snimkama dešavanja iz Ukrajine.

“Ruski državni TV kanali su hakirani od Anonymousa kako bi se emitovala istina povodom dešavanja u Ukrajini”, stoji u objavi, prenosi Klix.ba.

JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc

— Anonymous TV 🌐 (@YourAnonTV) February 26, 2022