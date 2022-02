BLOG UŽIVO RAT U UKRAJINI: Zelenski: Nećemo položiti oružje! U Kijevu prestala pucnjava, uslijedila neka čudna tišina! VIDEO

Dok ruski tenkovi nadiru prema Kijevu iz tog grada odjekuje pucnjava. Ukrajinska vojska lansirala je taktičke balističke rakete Točka -U na Donjeck i Logansk koje su izazvale materijalnu štetu. Za to vreme ukrajinska PVO saopštila je je da je sa zapada te zemlje oborila dva ruska transportna aviona Iljušin IL-76 puna padobranaca.u okolini prestonice.

Čapjanka pod ruskom kontrolom?!

Građani mesta Čapjanka pored Harkova na iglralištu skinuli rusku zastavu

Zatišje pred buru?!

Građani kijeva javljaju da je u pojednimi gradskim četvrtima, pucnjava i detonacije koje su odjekivale su iznenada prestale i da je zatišje, kao i da su prvi put posle tri dana mogli da čuju ptice

Zelenski u video poruci iz Kijeva

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oglasio se rano jutros iz Kijeva video porukom da neće položiti oružje, kao i da ostaje u Kijevu

Poginulo 3.500 ruskih vojnika

Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je do sada Rusija u invaziji izgubila 3.500 vojnika, 14 borbenih aviona, 8 helikoptera, 102 tenka, 536 oklopnih vozila, 15 artiljerijskih oruđa,

BREAKING: Ukraine’s military claims it has destroyed 14 Russian planes, 8 helicopters, 102 tanks, 536 armored vehicles, 15 artillery systems and killed 3,500 soldiers

U vazdušnoj borbi oboren ruski SU-25

Ukrajinski vojni analitičar Ilja Pomorenko saopštio je na Tviteru da je u vazdušnoj borbi oboren ruski jurišnik Su-25 pored Vinjtsaje u dubinu ukrajinske teritorije gde do sad nije bilo ruske vojske

Russian Sukhoi Su-25 downed in a dogfight near Vinnytsya The enemy was probably trying to attack munition depots in Kalynivka

Neksta: Rusko vojni konvoj od 100 vozila ušao u Kijev

Ruski vojni konvoj sa 100 vozila ušao u Kijev iz smera Višhoroda. Na vozilima ne ispisano slovo V

❗️ A #Russian convoy of about 100 armored vehicles is heading into #Kiev from the direction of #Vyshhorod. The vehicles have a white “V” letter on its sides and the invaders wear white scotch tape on their sleeves.

SAD odobrile 600 miliona dolara pomoći za Ukrajinu

SAD su odobirle finansijsku pomoć ukrajinu u vrednosti od 600 miliona dolara od čega će 350 miliona biti izdvojeno za vojsku

⚡️US approves $600 million aid for Ukraine, including $350 million for the military. U.S. President Joe Biden signed a decree to provide immediate assistance to Ukraine, as the country is fighting off an all-out Russian invasion.

Jutro u Kijevu

Good morning from Kyiv. We’re still here. pic.twitter.com/lBORGN8icq

Zelenski odbio na napusti Kijev

Ukrajnski preedsednik odbio je da napusti Kijev i poručio SAD da mu treba municija

