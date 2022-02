Rusija izbačena sa Pjesme Evrovizije 2022

Evropska radiodifuzna unija zabranila je Rusiji učešće na Pesmi Evrovizije 2022. godine.

Na zvaničnoj Tviter stranici Evrovizije sopšteno je da Rusija izbačena sa takmičenja.

Rečeno je da je razlog izbacivanja Rusije zbog zabrinutosti da bi uključivanje Rusije dovelo konkurenciju na “loši ugled”. Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

– Evropska radiodifuzna unija (EBU) saopštila je da nijedan ruski izvođač neće učestvovati na ovogodišnjem takmičenju za pesmu Evrovizije. Izvršni odbor EBU-a doneo je odluku na osnovu ranije današnje preporuke upravnog tela Pesme Evrovizije, Referentne grupe, na osnovu pravila događaja i vrednosti EBU-a.

– Preporuku Referentne grupe podržao je i televizijski komitet EBU-a. Odluka odražava zabrinutost da bi, u svetlu krize bez presedana u Ukrajini, uključivanje ruske prijave u ovogodišnje takmičenje dovelo do toga da konkurencija bude na lošem glasu.

– Pre donošenja ove odluke, EBU je odvojio vreme da se opširno konsultuje sa svojim članstvom. EBU je apolitična članica organizacija emitera posvećena održavanju vrednosti javnog servisa.

Statement from @EBU_HQ regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 25, 2022