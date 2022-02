OGLASIO SE JOE BIDEN: PUTIN JE AGRESOR, RUSIJU ĆEMO FINANSIJSKI SRUŠITI

Putin je ovo planirao mjesecima, govorimo to već dugo. Nagomilao je više od 170.000 vojnika na granici. Odbacio je sve diplomatske napore SAD-a i saveznika. Sedmicama upozoravamo da će se ovo dogoditi. I sad se to odvija više-manje onako kako smo predvidjeli. Optuživali su Ukrajinu za genocid i agresiju. Priznali su tzv. republike na ukrajinskom teritoriju. Putin je objavio rat i za samo par trenutaka projektili su počeli padati po Ukrajini – rekao je Biden.

Putin je agresor. Putin je odabrao ovaj rat i sad će i on i njegova zemlja snositi posljedice. Danas najavljujem teške sankcije, posljedice će biti teške po rusku ekonomiju. SAD ne radi to sam, nego u saradnji s EU i mnogim partnerima širom svijeta. Upravo sam razgovarao s liderima G7. Ograničit ćemo ruske sposobnosti poslovanja u dolarima, funtama i eurima. Ruska berza se danas srušila. Blokirali smo ruske banke, odrezali smo Rusiju od američkog finansijskih sistema. Danas u sankcije uključujemo još četiri velike banke, to uključuje i VTB. Zamrznut ćemo im trilione dolara u SAD-u – istakao je Biden. prneosi “Hayat“.

Ponavljam, američka vojska se neće boriti u Ukrajini, ali ćemo braniti svaki centimetar teritorija članica NATO-a. NATO nije nikad bio ovako ujedinjen. Ponavljam, za NATO je napad na jednu članicu napad na sve članice – kaže Biden, prenosi Index.hr.

