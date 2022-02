Ardern najavila ukidanje obavezne vakcinacije za stanovnike Novog Zelanda

Potaknuti protestima kamiondžija u Kanadi, na hiljade demonstranata blokirali su automobilima i kamionima ulice u blizini parlamenta u novozelandskoj prijestolnici Wellingtonu već dvije sedmice, vršeći pritisak na vladu da ukine obaveznu vakcinaciju.

Ardern odbija da odredi datum, ali je izjavila da će ukinuti obavezne uslove za vakcinaciju kada se očekuje da omikron varijanta virusa dostigne vrhunac, od sredine do kraja marta.

– Svi se vraćamo životu kakav je nekada bio. I vratit ćemo se, vjerujem, ranije nego što ste mislili – izjavila je Ardern na redovnoj sedmičnoj konferenciji za novinare.

– Kada se to, međutim, desi, to će biti zbog toga da ublažavanje restrikcija ne ugrozi živote hiljada ljudi – a ne zbog toga što ste vi to tražili – izjavila je ona, obraćajući se demonstrantima, prenosi Reuters.

Demonstracije su počele protiv obavezne vakcinacije, ali su se otada proširile i prerasle su u širi pokret protiv Ardern i njene vlade.

U ponedjeljak je osam ljudi uhapšeno zbog neprimjerenog ponašanja i opstrukcije nakon sukoba s policijom.

Novi Zeland je registrirao 16.000 zaraženih koronavirusom i 53-oje preminulih od izbijanja pandemije, što su relativno niske cifre po globalnim standardima, ali je epidemija potaknuta omikronom povećala dnevni prosjek novih zaraza na više od 1.600 ljudi.

Oko 94 posto odraslog stanovništva je vakcinisano, dok je vakcinacija obavezna za radnike nekih službi koji su na prvoj liniji fronta u borbi protiv Covida, piše Fena.

Facebook komentari