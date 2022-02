Njemački kancelar: Putin mi stalno spominje bivšu Jugoslaviju

“Siguran sam da nismo pozvali Putina da radi ovo što radi. Da budem jasan, NATO nije agresivan, ne treba biti zabrinut, EU nije agresivna ne treba biti zabrinut. On tvrdi drugačije, ali na kraju s našeg gledišta to je uvijek tako. Kada god mu ovo kažem, on uvijek koristi argument konlifkta u bivšoj Jugoslaviji i kaže kako je NATO tamo bio agresivan i da je povrijedio ljude koji nisu uradili ništa pogrešno. Odgovorim mu da je to bio genocid koji smo pokušavali spriječiti, i da ne zaboravi da ljudi na Zapadnom Balkanu žele postati članovi EU i da to nije način na koji oni gledaju ovu situaciju. Zato tu imamo razliku u mišljenju. I onda on krene govoriti o nečemu što naziva genocidom u Donabasu, što je smiješno”, kazao je Scholz u odogovoru na pitanje bivšeg američkog senatora Libermana.

Scholz je kazao da ako bismo razmišljali o onome što Putin kaže na literaran način da onda ne bi mogli biti pretjerano optimistični, ali da odbija da to uradi. Njemački čelnik je kazao kako ruski predsjednik uvijek želi govoriti o historiji, ali da se granice ne mogu mijenjati i da se jedino što se može uraditi jeste zaštiti integritet i suverenitet zemalja. prneosi “N1“.

Facebook komentari