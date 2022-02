NATO i SAD tvrde da nema znakova povlačenja ruskih trupa

Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg rekao je na sastanku ministara odbrane zemalja članica u Briselu da je “Rusija okupila invazione snage na granicama Ukrajine” ali i da postoje signali iz Kremlja da ima volje za nastavkom diplomatskog puta, javlja CNN,

“Ovo daje osnove za oprezan optimizam, međutim, do sada nismo vidjeli nikakve znake deeskalacije na terenu”, rekao je Stoltenberg.

On je podcrtao da NATO ne predstavlja prijetnju Rusiji i da savez ostaje spreman da se uključi u dijalog za pronalazak diplomatskog puta naprijed.

“Učinit ćemo sve što je potrebno da zaštitimo i odbranimo sve saveznike. Već smo podigli spremnost NATO snaga za odgovor, a saveznici stavljaju snage u pripravnost i raspoređuju još trupa, aviona i brodova,” rekao je on, piše N1.

Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je ranije u srijedu da Sjedinjene Države ne vide dokaze da Rusija povlači trupe s granice Ukrajine, uprkos ruskim tvrdnjama.

Ponovio da SAD vjeruju da bi Rusija mogla izvršiti invaziju na Ukrajinu u svakom trenutku, uključujući i ove sedmice.

U izvještaju ukrajinske obavještajne službe do kojeg je došao CNN se navodi da vlada Ukrajine ne vjeruje da je trenutni broj ruskih trupa dovoljan za invaziju.

“Ruski vojni kontingent u blizini ukrajinske granice je nedovoljan za izvođenje uspješne oružane agresije velikih razmjera na Ukrajinu”, navodi se.

Ukupan broj ruskih trupa u blizini ukrajinske granice porastao je na preko 148.000, što je u skladu sad američkim izvještajima.

Prema novoj procjeni ukrajinske obavještajne službe do koje je došao CNN, trenutno je 87 taktičkih grupa ruskog bataljona u stalnoj pripravnosti oko Ukrajine, 53 više nego što se obično nalazi u toj oblasti.

U izvještaju se navodi da se “Rusija fokusira na destabilizaciju unutrašnje situacije” u Ukrajini.

