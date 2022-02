Tragičan kraj akcije spašavanja u Maroku: Maleni Rayan nije izdržao

– Nakon tragične nesreće koja je odnijela život djeteta Rayana Orama, kralj Mohamed VI telefonirao je roditeljima dječaka, Khaledu Oramu i Wassimu Khersheesh. Kralj je potvrdio da je pomno pratio razvoj ove tragične nesreće, dajući instrukcije svim nadležnim organima, s namjerom da preduzmu potrebne mjere i ulože maksimalne napore da spase život dječaka, ali je volja Svemogućeg Boga htjela da ispuni poziv svoga Gospodara – objavljeno saopćenje Kraljevskog dvora na Twitteru.

Milioni ljudi širom svijeta pratili su iz minute u minutu akciju spašavanja i mališanovu sudbinu.

Rayanov otac je popravljao bunar u vrijeme nesreće i rekao je da su on i Rayanova majka bili “razoreni i veoma zabrinuti”.

– U tom jednom trenutku sam skinuo pogled s njega, mali je pao u bunar. Nisam ni trepnuo – rekao je on za novinsku stranicu le360 u srijedu, piše Faktor.

Govoreći za marokanske medije sa suzama u očima, Rayanova majka je rekla: “Cijela porodica je izašla da ga traži. Onda smo shvatili da je pao u bunar. Još uvijek se nadam da ćemo ga izvući živog”.

Spasioci su danima kopali rupu paralelnu s bunarom ne bi li ga spasili. Strah od odrona zemlje akciju je činio opasnom. Zbog opasnosti od obrušavanja spasilačke službe nisu smjele proširiti bunar u koji je upao, a koji je širok samo oko 25 centimetara, tako da se niko drugi nije mogao spustiti do njega.

Stoga su se odlučili da uz pomoć teške mehanizacije iskopaju ogroman rov paralelno sa bunarom. Kada su dostigli dubinu od 32 metra na kojoj je utvrđeno da se nalazi dječak, krenuli su sa kopanjem vodoravnog tunela iz rova prema bunaru, odnosno dječaku.

Snimak u četvrtak sa kamere spuštene u bunar pokazao je da je dječak živ i pri svijesti, iako se činilo da ima lakše povrede glave, piše Faktor.

RAYAN IS OFFICIALLY RESCUED. THE LITTLE WARRIOR MADE IT. OH MY GOD HE WILL BE TRANSPORTED ON AN AMBULANCE AND THEN THE HELICOPTER!! 🙏🏻🙏🏻#SaveRayan #أنقذوا_ريان pic.twitter.com/ZCfPOU3JhC

— Shifae🎨 (@sh1fae) February 5, 2022