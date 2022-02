Od korone u januaru umrlo više Amerikanaca nego od gripe u tri godine

Od 1. do 30. januara ove godine od posljedica covida-19 umrlo je oko 55.000 Amerikanaca, čime je sedmodnevni prosjek smrtnosti dosegnuo najvišu točku od prošle zime, točnije prije nego što su cjepiva bila široko dostupna, podaci su CDC-ja. Od 2019. do 22. siječnja ove godine, gripa je odnijela preko 24.000 života, pokazuju podaci CDC-ja.

Od 2019. do 2020., od gripe je umrlo 20.000 ljudi. Nakon toga je tijekom 2020.-2021. uslijedio nagli pad, a jednako je bilo i tijekom 2021. do danas, što je sveukupno iznosilo približno 4000 smrtnih slučajeva.

“Omikron će nas dovesti do više od milijun smrtnih slučajeva”

Broj umrlih od gripe za razdoblje od 2020. do 2021. nije dostupan na internetskoj stranici CDC-ja, no organizacija je u časopisu Journal of the American Medical Association objavila da se radi o 748 osoba. Premda koronavirus ponekad uspoređuju s gripom, najčešće u nastojanju da se umanji ozbiljnost ove bolesti, podaci neumoljivo dokazuju da je covid-19 smrtonosniji.

Nedavno objavljene brojke CDC-ja potvrđuju tu činjenicu, ali i ukazuju na to da s novom ili kako je nazivaju “blažom” varijantom koronavirusa, omikronom, covid-19 i dalje predstavlja veću prijetnju javnome zdravlju od gripe.

Iako se omikron smatra blažim od delte na individualnoj razini, jer je manje vjerojatno da će ubiti ili primorati na hospitalizaciju one koji se njime zaraze, osobito ako su cijepljeni, svoje djelovanje nadoknađuje bržim i širim prijenosom. A što je više zaraženih, veći su i izgledi da virus ubije više ljudi.

“Omikron će nas dovesti do više od milijun smrtnih slučajeva”, rekao je Andrew Noymer, profesor javnog zdravstva na kalifornijskom sveučilištu Irvine. “Bit će puno preispitivanja i u konačnici puno rasprava o tomu što smo mogli učiniti drugačije i koliko se smrtnih slučajeva moglo spriječiti.”

Broj umrlih i dalje visok

Broj smrtnih slučajeva je porastao otkad se vrlo zarazna varijanta omikrona proširila nacijom, nametnuvši se kao dominantna za samo nekoliko tjedana.

Čini se da je zaraza omikronom dosegnula vrhunac nakon što je prokužila određeni sloj populacije, nakon čega obično slijedi nagli pad, izvješćuje McClatchy News. Stručnjaci ukazuju na to da bi omikron mogao biti “prekretnica” u pandemiji, odnosno pomak prema nečemu čime je lakše upravljati.

U SAD-u i u zemljama diljem svijeta, poput primjerice Japana, neki čelnici se nadaju da bi omikron mogao biti varijanta koronavirusa koja će se liječiti poput gripe, pišu mediji. A ako postane poput gripe, možda je vrijeme da se vratimo u život kakav smo poznavali prije pandemije koronavirusa. Ili će nam to biti signal da se ograničenja mogu ublažiti.

No stručnjaci upozoravaju da je prerano proglasiti pobjedu nad covidom-19.

Novi se slučajevi zaraze u Sjedinjenim Državama smanjuju “gotovo jednako brzo kako su se pojavili”, no broj smrtnih ishoda i dalje je vrlo visok, upozorila je direktorica CDC-ja Rochelle Walensky u intervjuu Katie Couric, istaknuvši i da u slučaju omikrona “blaže ne znači blago”.

Istodobno je malo vjerojatno da će omikron zauvijek ostati dominantna varijanta covida-19, rekla je za BBC Maria Van Kerkhove, epidemiologinja Svjetske zdravstvene organizacije. “Ovaj se virus još uvijek razvija, još uvijek se mijenja…. i neće sve završiti ovim najnovijim valom koji je obilježio omikron niti će to biti posljednja varijanta o kojoj, nažalost, raspravljamo”, rekla je Van Kerkhove.

