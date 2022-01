Pentagon: Rusija je spremna da izvrši invaziju na cijelu Ukrajinu

Ruski predsjednik Vladimir Putin rasporedio je trupe i vojnu opremu neophodnu za invaziju na cijelu Ukrajinu, izjavili su u petak najviši čelnici Pentagona, dok su visoki zvaničnici Ministarstva odbrane upozorili da napet sukob vodi Sjedinjene Države, njihove saveznike u NATO-u i Rusiju na neistraženu teritoriju, prenosi New York Times.

Više od 100.000 vojnika

Rusija je okupila više od 100.000 vojnika na ukrajinskim granicama, rekli su zvaničnici, po prvi put javno potvrdivši ono što su obavještajni analitičari opisivali sedmicama. Te trupe, rekli su zvaničnici Pentagona, imaju mogućnost da se kreću širom Ukrajine, daleko izvan upada samo u pogranične regije.

Ministar odbrane Lojd Ostin III (Lloyd J. Austin III) opisao je veliki broj ruskih kombiniranih oružanih formacija, artiljerije i raketa okupljenih na ukrajinskoj granici, za koje je rekao da “daleko prevazilaze ono što bismo obično vidjeli da rade na vježbama.”

General Mark A. Majli (Milley), predsjedavajući Združenog načelnika štabova, bio je otvoreniji.

– Mislim da biste se morali vratiti daleko u prošlost, u dane Hladnog rata da biste vidjeli nešto ovakvog obima – izjavio je Majli.

Udarac na ruske banke

Ostin nije isključio mogućnost da bi američke trupe mogle biti poslate u Ukrajinu da evakuišu Amerikance ako Rusija izvrši invaziju i dođe do borbe na ulicama Kijeva. Ali upravo je to situacija za koju zvaničnici strahuju da bi mogla dovesti do eskalacije koju čelnici Pentagona žele izbjeći.

Ako Rusija izvrši invaziju, Bajdenova (Biden) administracija planira da udari na ruske banke jače nego ikada prije. prneosi “Avaz“.

