Izraelski rabin se sklonio u džamiju u Istanbulu nakon što je zaglavio u dubokom snijegu

Rabin Elbom doputovao je u Istanbul kako bi obavio posao kontrolora za košer certifikaciju hrane, koja se smatra halal certifikatom kod Jevreja. Košer znači hrana pogodna za ljudsku prehranu u skladu sa židovskim zakonima. Košer hrana mora biti ovjerena, odnosno mora imati certifikat.

– Ostao “zaglavljen” na putu –

Nakon što je obavio svoj posao, Elbom se zaputio prema aerodromu ali je ostao “zaglavljen” na putu zbog obilnih snježnih padavina.

Morao je čekati u vozilu od 15 do 2 sata iza ponoći, a potom je uz pomoć žandarmerije odveden u obližnju policijsku stanicu, nakon čega se smjestio u džamiju u blizini aerodroma Istanbul kako bi tamo čekao da se poboljša vrijeme da može putovati avionom nazad u domovinu.

Rabin je svoje iskustvo obavljanja jutarnje molitve u džamiji pored muslimanskih vjernika koji su obavljali namaz, podijelio i sa izraelskim medijima, čime je privukao pažnju javnosti i u svojoj zemlji.

Nakon što se vrijeme poboljšalo te otvoreni putevi u Istanbulu, Elbom se smjestio u hotel, a uskoro se avionom vraća u Izrael.

– Posjetio brojne turske gradove –

U razgovoru za AA, ovaj 62-godišnji izraelski rabin je kazao da je zbog posla kojim se bavi mnogo puta posjetio brojne turske gradove, dodajući da se uvijek osjeća lijepo i ugodno tokom putovanja u Turkiye.

“Godinama sam putovao u mnoge gradove kao što su Ankara, Izmir i Adana. Osjećam se ugodno svaki put kada tamo putujem. Srećem vrlo ljubazne ljude koji te dočekuju osmijehom. Radim kao konsultant za certifikaciju košer hrane, tako da često ovdje dolazim”, ispričao je Elbom.

Istakao je da je prije dva dana, nakon što je završio posao u jednoj fabrici, krenuo kako bi stigao na avion, ali je ostao “zaglavljen” na putu zbog obilnih snježnih padavina i nezgoda koje su se dogodile.

“Ostali smo u autu do 01:00 u ponoć. Moj vozač je spavao, ali ja nisam mogao da spavam. Policija je počela izvoditi ljude iz auta i odvoditi ih negdje. Probudio sam vozača da saznam šta se dešava. Išli smo pola sata do mjesta gdje su bila policijska vozila, a onda smo došli do kamioneta. Bila je velika gužva. Otišli smo u policijsku stanicu i tamo ostali nekoliko sati. Bilo je vruće. Donijeli su nam i hranu, ali je nisam mogao jesti jer nije imala košer certifikat. Potom su nas pokupili vojnici i tražili nam neki smještaj, a ja sam se smjestio u džamiju”, kazao je rabin, dodajući da je u džamiju stigao oko 4 sata ujutro.

– Odspavao na ćilimu u džamiji –

“Izuo sam cipele jer se radilo o džamiji. Tepisi su bili baš topli i zagrijao sam se. Otišao sam u ćošak džamije, ljudi su me gledali. Naravno da sam izgledao malo drugačije. Niko nije ništa govorio, samo su se pomalo smješkali. Baš je bilo lijepo. Bilo je oko 5 ili 6 sati. Bio sam jako umoran i promrznuo. Malo sam odspavao na ćilimu u džamiji. Otišao sam kasnije da operem ruke kako bih obavio jutarnju molitvu. Kada sam ponovo ušao u džamiju tamo sam zatekao ljude koji su klanjali. I ja sam obavio molitvu rame uz rame sa muslimanima. Uostalom, molimo se istom Bogu. Bili su to divni momenti”, kazao je rabin.

Istakao je da mu je veoma važno ono što je doživio u džamiji u Istanbulu, te dodao kako je njegova nesvakidašnja priča završila i u izraelskim medijima, naglašavajući kako bi isto iskustvo bilo teško ponoviti u nekoj džamiji u Izraelu.

– Svi problemi se trebaju rješavati s osmijehom na licu –

Smatra da se svi problemi i poteškoće u životu trebaju rješavati osmijehom na licu i mirnim stavom.

“Osmijeh donosi mir među ljudima. Zato to stalno radim. Može donijeti i mir između jevrejske i muslimanske zajednice, kao i za cijelo čovječanstvo. Možemo živjeti zajedno. Zašto nam treba rat. Zaglavio sam ovdje nekih 14 di 15 sati, ali džamiji je zaista bila prelijepa. To su za mene bili divni momenti. Istanbulski aškenaski rabin Mendy Chitrik također mi je puno pomogao u tim momentima i stalno me pitao da li mi nešto treba”, kazao je Elbom.

– “Zajedno možemo graditi bolji svijet” –

Poručio je da ljudi saradnjom i dijalogom mogu graditi bolji svijet od sadašnjeg.

“Zajedno možemo graditi bolji svijet. Baš kako sam se osjećao te noći, Jevreji i muslimani i sve druge zajednice, svi smo mi ista djeca i molimo se istom Bogu. Možemo se zajedno moliti, smijati, živjeti zajedno i plesati zajedno. Vjerujem da bi svijet tada bio mnogo ljepši, a i mi mnogo sretniji”, kazao je ovaj rabin.

