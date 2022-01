SIN POZNATE GLUMICE I REDITELJICE REGINE KING IZVRŠIO SAMOUBISTVO

Naša porodica je na najdubljem nivou devastirana gubitkom Iana – kazao je predstavnik glumice u izjavi za medije.

On je bio sjajno svjetlo kome je tako duboko stalo do sreće drugih. Naša porodica traži poštovanje tokom ovog vremena. Hvala vam – dodao je.

Alexander je bio Reginino jedino dijete, koje je dijelila sa svojim bivšim mužem, producentom Ianom Alexanderom Sr. Slijedeći muzičke stope svog oca, Ian je bio DJ.

Nastupao je kao “Desduné”, prema njegovoj Instagram stranici. Objavio je novi singl “Green Eyes” 7. januara i imao je zakazane nastupe u Los Angelesu kasnije ovog mjeseca.

Unatoč rastućem uspjehu u karijeri glumice i rediteljice, King je ranije govorila da je Ian njen najveći izvor ponosa. Nakon rastave od Ianovog oca 2007. godine nakon devet godina braka, priznala je da nije uvijek bilo lako biti samohrani roditelj, ali da ništa nije jače od njene ljubavi prema sinu.

Postajem emotivna jer je moj sin neverovatan mladić i trebalo je da postanem majka da bih shvatila koliko je moja majka nevjerovatna žena – rekla je King.

Ne znate šta je bezuslovna ljubav. Možete reći da znate, ali ako nemate dijete, ne znate šta je to. Ali kada je doživite, to je najveće ispunjenje ikada. To je moja najveća čast. Biti mama Ianu – kazala je tada glumica. prneosiu “Hayat“.

