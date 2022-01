Inzko za Delo: Žao mi da RS nije kao Bavarska, Schmidt tumač Daytona a ne Dodik

Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i austrijski diplomata Valentin Inzko u intervjuu za list Delo podsjetio je kako je lider SNSD-a Milorad Dodik nekada za Zapad bio dašak “svježeg vjetra” u BiH. Međutim, to se ubrzo promijenilo, kako je istakao Inzko, i Dodik je od političara koji je priznavao genocid u Srebrenici i presude Međunarodnog suda u Haagu postao osoba pod američkim sankcijama. Bivši visoki predstavnik je govoreći o BiH naveo kako je to zemlja “toplih, srdačnih, te vrlo talentovanih ljudi”. “Tvrdim da je BiH najveći ‘izvoznik’ političara u Evropi”, zaključio je on.