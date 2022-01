Sjećate li se Vjekoslava koji je UBIO druga jer mu je SI*OVAO kćerku (6)? Sada se dogodio neočekivani OBRT

Vjekoslav, otac koji je natjerao svog prijatelja da iskopa sopstveni grob kada je otkrio da je si*ovao njegovu šestogodišnju kćerku, neće biti osuđen za njegovo ubistvo.

Naime, otac iz Rusije je optužen da je nožem izbo prijatelja Olega Sviridova u žestokom ubistvu iz osvete, nakon što je na mobilnom telefonu svog druga otkrio snimke na kojima je se*sualno zlostavljao njegovu kćerku.

Na stravičnim snimcima čula se kćerka, koja sada ima osam godina, kako moli: “Oleg, dosta je, ne mogu više. Ja želim da idem kući”. Pošto su bili prijatelji dugi niz godina, Oleg je više puta čuvao dijete, a po svoj prilici je kćerka svaki put bila zlostavljana.

Ovaj 34-godišnjak je osumnjičen da je nasmrt izbo Sviridova (32) u ruskoj šumi nakon što ga je natjerao da sebi iskopa grob.

Prvobitno se suočio sa istragom ubistva – ali mu je sada rečeno da je od toga odustalo, kažu izvori bliski slučaju.

U odluci bez presedana, on će se umjesto toga suočiti sa krivičnim gonjenjem zbog podstrekavanja Sviridova da sebi oduzme život, za šta je zaprijećena kazna manja nego za ubistvo.

Bivši radnik fabrike raketnih motora uvijek je negirao ubistvo i “zadovoljan“ je što neće biti optužen za namjerno ubistvo Sviridova, piše “San”. Takođe više nije obavezan da nosi elektronsku oznaku dok čeka suđenje ove godine.

Izvori bliski slučaju rekli su da su detaljni forenzički dokazi pokazali da otac nije ubo Sviridova u šumi u kojoj je telo pokojnika kasnije pronađeno u improvizovanoj grobnici.

Postoje tvrdnje da je Sviridovu dat ultimatum da ode u policiju i prizna da je se*sualno zlostavljao djevojčicu ili da se suoči sa gnjevom oca.

Nakon što je otac doveden u vezu sa ubistvom pe*ofila, podržala ga je javnost u Samarskom regionu, a mještani u selu Pribrežnoje prikupljali su novac za njegove pravne troškove.

Peticija koju je potpisalo 2.500 ljudi zahtjevala je da on bude potpuno oslobođen optužbi jer su ga proglasili herojem.

Strahuje se da je Sviridov zlostavljao još troje djece u selu.

Policija je saslušala i djevojčicinu majku, koja je otkrila da su ona i njen suprug dali ultimatum Olegu da se sam preda policiji do osam časova uveče ili da se sam ubije. Ipak, kasnije te večeri, otac je odlučio da se osveti i primorao je svog nekadašnjeg najboljeg druga da pođe sa njim u šumu i da sa sobom ponese lopatu.

Tokom istrage je u šumi je pronađen grob u kome je sahranjen Oleg sa nožem zabijenim u srce. Policija je zatim uhapsila oca i on je trenutno u kućnom pritvoru. On je sve vrijeme policiji tvrdio da je u šumi između njih izbila ozbiljna svađa, kao i to da je Oleg sam naletio na nož tokom rasprave.

Istovremeno, policija je u telefonu pronašla još uznemirujućih snimaka, na kojima se vidi kako Sviridov zlostavlja još barem troje mališana. Izvori bliski slučaju naveli su da su u telefonu pronađeni snimci na kojima se vidi kako Oleg si*uje dvije djevojčice, starosti šest i 11 godina.

Prema snimcima se može zaključiti da je Oleg djecu zlostavljao barem pet godina prije nego što je njegov prijatelj pronašao snimke u njegovom telefonu. Stanovnici sela, kao i brojni građani Rusije koji su čuli za slučaj, zahtjevaju od vlasti da oca oslobode i da protiv njega ne bude podignuta optužnica.

– On nije ubica, on je samo štitio svoje dijete i našu djecu – rekao je jedan mještanin sela, prenosi Objektiv.

