Mnoge je iznenadio: Princ Charles pružio ruku pomirenja Harryju i Meghan. Želi vidjeti unuke

Navode da je Charles svoju ‘ponudu’ da se obitelj ponovno okupi iznio uoči božićnih praznika. Međutim, to je dovedeno u pitanje budući je princ Harry naglasio da bi povratak bio ‘prevelik rizik’ zbog sigurnosti njega i njegove porodice jer su izgubili policijsku zaštitu izlaskom iz kraljevske obitelji.

Izvori bliski kraljevskoj obitelji otkrili su da su princ od Walesa i Harry održali više ‘ugodnih’ videopoziva sa svojim tokom posljednjih nekoliko mjeseci.

‘Princ od Walesa nesretan je jer nije imao priliku provesti vrijeme sa svojim unucima. On je fantastičan djed i voli tu svoju ulogu. Osjeća kao da mu nešto nedostaje u životu jer nije imao mogućnost upoznati djecu svog sina Harryja. To je nešto za što se nada da će se ispraviti i upravo je iz tog razloga pozvao njega, Meghan i djecu da ostanu s njim ako to žele, kad ponovno dođu u Britaniju’, otkrio im je kraljevski izvor.

Princ Harry navodno je obećao da će sudjelovati na komemoraciji pokojnom djedu, princu Philipu, koja je zakazana u aprilu u Westminsterskoj opatiji. Međutim, vojvoda od Sussexa sada tvrdi da se ‘ne može vratiti kući’ jer mu je zbog odluke da napusti kraljevsku porodicu oduzeto pravo na policijsku zaštitu koje imaju članovi kraljevske obitelji, prenosi Raport.

Facebook komentari