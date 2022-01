Eksplozija podvodnog vulkana uzbunila svijet. Objavljuju se jezivi snimci, stručnjaci: Ovo se rijetko viđa

Prvobitno je alarm izdan za samu Tongu i nekoliko drugih otočnih država Južnog Pacifika da bi se zatim opasnost proširila i na dobar dio zapadne obale Sjedinjenih Država.

Tsunamiji su primijećeni i snimljeni u glavnom gradu Tonge Nuku’alofi gdje je voda koja je dosezala visinu od gotovo metar i po potopila jednu crkvu te nekoliko porodičnih kuća, te glavnom gradu Američke Samoe Pagu Pagu. Građani Tonge su u strahu pohitali na više predjele otočja kako bi izbjegli opasnost.

Podvodni vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai smješten je 65 kilometara sjeverno od Nuku’alofe. Društvene mreže su pune fotografija valova koji zapljuskuju obalu i kuće.

Televizijski novinar Jese Tuisinu objavio je video na Twitteru na kojem se vidi da ljudi pred velikim valovima bježe prema svojim automobilima, a zatim se pokušavaju odvesti na zakrčenim cestama na sigurno. “Dijelovi Tonge su u potpunom mraku, nakon erupcije vulkana ljudi žure u skloništa”, napisao je Tuisinu.

1.14.2022: (correction on date) Large volcanic eruption near Tonga (Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano) today as seen from outer space. Shown on visible imagery using the Himawari satellite. #hiwx #tsunami #earthquake pic.twitter.com/Y18W7wvXl9 — NWSHonolulu (@NWSHonolulu) January 15, 2022

Svjedoci javljaju o velikim količinama vulkanskog pepela koje prekrivaju Tongu iz koje informacije stižu na kapaljku zbog nestanka električne energije, prekinutih telefonskih linija i povremene nedostupnosti interneta.

“Sve je krenulo kad smo krenuli ručati, zazvučalo je kao da bombe padaju u neposrednoj blizini. Instinktivno sam zgrabila mlađu sestru i sakrila se ispod stola vrišteći roditeljima i ostalima u kući da učine isto, izjavila je Mere Taufa s Tonge za novozelandski portal Stuff.

“Sljedeće što se dogodilo je potop, kuća mi je bila puna vode, dodala je Taufa opisujući nalet tsunamija.

“Vriska se čula posvuda, ljudi su panično tražili zaklon, svi su trčali na više predjele, navela je Taufa.

Prema seizmolozima, ova erupcija je jedna od najjačih na planetu u proteklih desetak godina, a sasvim sigurno je najsnažnija u proteklih 30 godina aktivnosti samog vulkana Hunga Tonga-Hunga Ha’apaija. O silini provale svjedoči činjenica da su na 800 kilometara udaljenom Fidžiju čuli tutnjavu, a grmljavina se mogla čuti čak i na još udaljenijima Novom Zelandu i Australiji.

Tonga Volcano eruption heard from Lakeba, Fiji 😢🇹🇴 #TongaVolcano pic.twitter.com/qc9ISL25QX — Portia Dugu (@portiajessene) January 15, 2022

Iz vulkana su u petak počeli šikljati para, plin i pepeo 20 kilometara uvis.

Prva provala je trajala oko osam minuta i, kao što smo napisali, dobrano se čula na Fidžiju čije su vlasti smjesta izdale upozorenje zbog mogućeg tsunamija te su priobalnom pučanstvu otvorile evakuacijske centre. Slično su učinile i vlasti Vanuatua, dok je američki Nacionalni centar za upozorenja na tsunamije kasnije izdao uzbune za zapadnu obalu SAD, što uključuje savezne države Kaliforniju, Oregon, Washington, Aljasku i kanadski provinciju Britansku Kolumbiju, gdje su također zabilježene jake morske struje što se povezuje s erupcijom.

“Rijetko kada izdajemo ovako sveobuhvatna upozorenja za našu zapadnu obalu, ne sjećam se kad smo to zadnji put učinili, ovo se uistinu ne događa često, posvjedočio je koordinator u američkom Centru Dave Snider.

It is literally dark in parts of Tonga and people are rushing to safety following the eruption. 🇹🇴 pic.twitter.com/7NoP0y9GCo — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

U međuvremenu, Havaje je sustigao manji tsunami te su zabilježene poplave na dijelu priobalja.

“Napustite plaže, luke i marine u spomenutim područjima, preporuka je Nacionalne meteorološke službe (NWS)”, koja “s olakšanjem” izvješćuje da Havaji nisu prijavili štetu te da je otočje pretrpjelo samo manje poplave.

U Čileu je Nacionalni ured za hitna stanja upozorio na mogućnost da “manji tsunami” pogodi Uskršnji otok i druge čileanske arhipelage.

“Iz opreza objavljuje se poziv na evakuaciju plaža arhipelaga Juan Fernández, otočja San Felix, Uskršnjeg otoka i čileanske Antarktike zbog erupcije vulkana na otočju Tonga i mogućnosti da se dogodi manji tsunami”, objavio je čileanski ured.

Vulkanolog sa Univerziteta u Aucklandu Shane Cronin izjavio je da Tonga ovako snažnu erupciju nije imala 30-ak godina.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

“Ovo je prilično velik događaj, jedna od najznačajnijih erupcija barem u zadnjem desetljeću na Zemlji”, izjavio je Cronin za BBC.

“Najnevjerovatniji su brzina i agresivnost kojom se sve proširilo, jako puno pepela je izbačeno. Očekujem da se na Tongu nataložilo poprilično centimetara pepela”, procjenjuje Cronin.

Glasnogovornik australske vlade izjavio je da tamošnji državni vrh prati situaciju te da su pripravni, bude li kakvih zahtjeva, ponuditi pomoć ugroženim državama.

I za dijelove australske istočne obale te za otok Tasmaniju su izdana upozorenja zbog mogućih tsunamija.

Na Novom Zelandu, koji je od Tonge udaljen 2.300 kilometara, Nacionalna agencija za upravljanje u hitnim situacijama priopćila je da su na sjevernim i istočnim obalama Sjevernog otoka zabilježene “jake i neuobičajene morske struje te iznenadne plime”.

Istovremeno, stižu i izvješća o tutnjavi koja se mogla čuti na novozelandskim plažama, prenosi Raport.

