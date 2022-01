Urušio se restoran u Kini, 16 žrtava: Objavljene dramatične snimke spašavanja

Desetero ljudi pretrpjelo je ozbiljne povrede.

Prvobitno je javljeno da je više od 20 ljudi zatrpano u eksploziji u restoranu koji je služio obližnje urede gradske uprave.

Sve žrtve zatrpane pod ruševinama nakon eksplozije u gradskom okrugu Wulong su izvučene.

Sumnja se da je uzrok curenje plina, a nadležni su poslali tim sa više od 600 ljudi na mjesto nesreće.

Na slikama i snimcima prikazuje se teška oprema, te spasilačko osoblje i muškarci u vojnim uniformama koji kopaju po ruševinama te nose povrijeđeni.

