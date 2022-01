SAD o haosu u Kazahstanu: Kada su Rusi u vašoj kući, poslije ih je teško izbaciti

“Lekcija iz novije historije je da kada su Rusi u vašoj kući, ponekad ih je veoma teško izbaciti”, upozorio je državni sekretar na konferenciji za novinare u Washingtonu.

Kazahstan je ove sedmice pogođen najnasilnijim protestima otkako je zemlja stekla nezavisnost od Sovjetskog Saveza 1991. godine, s više desetina mrtvih demonstranata, ali i policajaca i sigurnosnih snaga.

Protesti su počeli na zapadu zemlje zbog naglog poskupljenja goriva, ali su se ubrzo proširili i ukazali na šire nezadovoljstvo situacijom u zemlji kojom ista partija vlada od sticanja nezavisnosti.

Organizacija ugovora o kolektivnoj sigurnosti (CSTO), na čijem čelu je Rusija, poslala je, na zahtjev Tokajeva, zajedničke mirovne snage u Kazahstan. Njihov je zadatak, kako je saopćeno je , zaštita važnih državnih i vojnih objekata te pomoć kazahstanskim snagama u stabiliziranju situacije.

Među njima većinu čine pripadnici ruskih zračno-desantnih postrojbi. Oni bi, među ostalim, trebali pomoći zadržati kontrolu nad zračnom lukom u Almatiju koju su jedno vrijeme zaposjeli prosvjednici.

Istodobno je Aleksandar Gruško, zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova, izjavio kako je Rusija uvjerena da Kazahstan može i sam riješiti svoje probleme. Rusija i CSTO podržavaju državu članicu kao što to saveznici trebaju činiti, dodao je Gruško.

CSTO je izvijestio da je u Kazahstan poslao vojnike iz svih država članica saveza, a to su, pored Kazahstana i Rusije, Bjelorusija, Armenija, Kirgistan i Tadžikistan. Ta je organizacija nastala kao pandan NATO-u. Do sada se nije posebno iskazala djelotvornošću, pa je mnoge začudila brzina kojom je reagirala u slučaju Kazahstana.

Tu intervenciju pod zapovjedništvom Rusije podržala je i Kina.

“Kina podržava sve napore u pomaganju vlastima Kazahstana da što je prije moguće okončaju kaos”, izjavio je glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Wang Wenbin u petak. prenosi “Klix“.

