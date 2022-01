Njemačka uvodi nove mjere

Posjet ugostiteljskim objektima bi trebao ubuduće biti omogućen samo onima koji su cijepljeni, preboljeli koronavirus te su ili negativno testirani ili su primili dodatno cjepivo, piše nekoliko medija pozivajući se na sudionike sastanka.

Do sada je posjet restoranima i kafićima bio omogućen prema tzv. pravilu 2G tj onima koji pokažu dokaz da su cijepljeni ili su preboljeli koronavirus. U iznimnim slučajevima se i primjenjivalo pravilo 2G+ što je uključivalo i obavezni negativni test. Sada taj test može zamijeniti potvrda o dodatnom cijepljenju.

Dosadašnje mjere koje su donesene uči božićnih praznika bi i dalje trebale ostati na snazi.

Diskoteke i klubovi bi u najvećem broju saveznih pokrajina trebali i dalje ostati zatvoreni a zabranjeni ostaju i svi oblici „plesnih priredbi“.

U privatnom krugu je dozvoljeno sastajanje najviše do deset osoba. Ako se među ovim osobama nalaze i necijepljeni onda je dozvoljen susret samo jednog kućanstva s najviše dvije osobe iz nekog drugog kućanstva.

Za posjet kulturnim i sportskim objektima kao i maloprodaji, s izuzetkom trgovina za svakodnevne potrebe, vrijedi 2G pravilo, tj. pristup samo za cijepljene i one koji su preboljeli virus.

Predstavnici savezne i pokrajinskih vlada žele nadalje „izričito preporučiti“ nošenje FFP2 maski ali one neće biti obvezne pa je i dalje dozvoljeno nošenje tzv. operativnih maski. Tekstilne maske su i dalje nedozvoljene.

Ministar rada Hubertus Heil, kako nadalje javljaju njemački mediji, se zalaže za to da poslodavci, gdje god je to moguće, omoguće rad od kuće.

Vlasti se u narednim danima planiraju još jednom direktno obratiti onima koji se do sada nisu cijepili kako bi ih privoljeli na to da to ipak učine. prneosi “Novi“.

