Australija ponovo uvodi Covid ograničenja

Novi Južni Wales izvijestio je o 38.625 novih slučajeva, što je potaknulo premijera Dominica Perrotteta da uvede nove mjere a one uključuju zabranu plesa i pjevanja u pubovima i noćnim klubovima, te odgađaju hirurške operacije hladnog programa do sredine februara, prenosi Associated Press.

Broj hospitalizacija u državi u petak je dosegao 1.738, a zdravstvene vlasti upozorile su da bi taj broj mogao porasti na 4.700 ili čak 6000 u najgorem slučaju u idućih mjesec dana. Bolnice su već pod pritiskom jer je oko 3.800 medicinskih radnika u izolaciji nakon što su bili pozitivni na COVID-19.

Perrottet je priznao da su posljednje dvije godine predstavljale veliki izazov, ali je rekao da je ponovno uvođenje mjera “razumno i proporcionalno”.

Čelnik Australskog medicinskog udruženja kritikovao je Perrotteta u petak, rekavši da je porast broja slučajeva i hospitalizacija rezultat njegove odluke da ublaži ograničenja baš kad je varijanta omikrona počela rasti u državi, piše Fena.

Facebook komentari