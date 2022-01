Biden: Trumpove pristalice su prije godinu stavile nož pod grlo američke demokratije

U uvodnom dijelu obraćanja, Biden je izjavio kako je 6. januara 2021. godine po prvi put u historiji SAD-a, jedan predsjednik odlučio da spriječi miran prijenost vlasti.

“Međutim, nije uspio. Nisu uspjeli. I na ovaj dan sjećanja, mi se moramo pobrinuti da se takav napad nikada više ne ponovi. Tu nije bilo riječ o grupi turista, to je bila oružana pobuna. Htjeli su da negiraju volju naroda”, rekao je Biden.

On je također govorio i o američkom zakonodavstvu te je poručio kako američki narod i zakonodavci moraju odlučiti o tome kakva sudbina očekuje SAD.

“U ovom trenutku, moramo odlučiti kakav ćemo narod biti. Hoćemo li biti nacija koja prihvata političko nasilje kao normu? Hoćemo li biti nacija koja će dozvoliti da stranački zvaničnici poništavaju volju građana? Hoćemo li biti narod koji ne živi od svjetlosti istine nego u sjeni laži? Ne možemo sebi dozvoliti da budemo takvi. Oni koji su upali u zgradu Kongresa, oni su držali bodež u grlu Amerike”, izjavio je Biden.

Nakon toga, osvrnuo se i na Donalda Trumpa.

“Trump je osmislio i širio laži radi profita i moći. Evo istine. Bivši predsjednik SAD-a stvorio je i širio mrežu laži o izborima 2020. godine. On je u tome vidio svoj interes, i on mu je bio važniji od interesa zemlje. On je uradio ono što do tada nije uradio nijedan predsjednik u američkoj historiji. Odbio je da prihvati rezultate izbora i volju američkog naroda. Njegov narušeni ego važniji mu je od demokratije i ustava”, ističe američki predsjednik.

Predsjednik SAD-a je upozorio i da se zemlje poput Kine i Rusije “klade” da su američki dani demokratije odbrojani.

“Zapravu si mi rekli da je demokratija suviše spora, zarobljena podjelama u svijetu koji se brzo mijenja. Klade se da će Amerika postati više poput njih, a manje poput nas. Uvjereni su da je Amerika mjesto za autokratu, diktatora i moćnika. To nismo mi. Nismo to nikada bili. Naši očevi, osnivači države, koliko god nesavršeni bili, predstavljali su pokret koji je promijenio svijet. Moć bi se prenosila mirnim putem, a ne puškom ili kopljem”, jasan je bio Biden.

On je također naglasio kako je Trump tokom 2021. godine iznio tri velike laži o izborima.

“Bivši predsjednik je odlučio da je jedini način da se zaustavi pobjeda naroda taj da se potkopaju izbori. To je pogrešno, nedemokratski i neamerički. Trump nije samo bivši predsjednik, on je poraženi bivši predsjednik. Poražen je s razlikom od preko 7 miliona vaših glasova. Jednostavno, nema dokaza da su izborni rezultati bili netačni”, rekao je američki predsjednik.

Na kraju govora, Biden je naciji poručio kako se trenutno vodi bitka za dušu Amerike.

“Ne zavaravajte se. Bol i ožiljci od tog dana su još duboki. Mi smo u borbi za dušu Amerike. Bitka koju ćemo uz Božju milost dobiti. Moramo napisati sljedeće poglavlje američke historije. Taj 6. januar nije značio kraj demokratije već početak slobode. Ja ću stajati u proboju i branit ću ovaj narod. Neću dozvoliti nikome da stavi bodež pod grlo demokratije. Vjerujem da je moć predsjedništva i njegova svrha da ujedini naciju, a ne da je dijeli. Duboko u srcu Amerike gori plamen jednakosti i slobode”, zaključio je Biden, prenosi Klix.

