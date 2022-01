Pokušava se otkriti s kim su bili u kontaktu: Švedski kralj i kraljica pozitivni na koronavirus

Švedski kralj Karl XVI Gustaf (Carl) i kraljica Silvija pozitivni su na koronavirus, navodi kraljevska palata u saopćenju u utorak.

– Kralj i kraljica, koji su vakcinisani s tri doze, imaju blage simptome i osjećaju se dobro, uzimajući u obzir okolnosti – navodi se u saopćenju. prneosi “Avaz“.

Karl XVI Gustaf (75) i kraljica Silvija (78) su u samoizolaciji i pokušava se otkriti s kim su bili u kontaktu. Ta vijest je došla u vrijeme dok se Švedska suočava s novim rekordnim dnevnim brojem zaraženih u valu koronavirusa izazvanom omikron varijantom virusa.

U Švedskoj je registrovano 11.507 zaraženih 30. decembra, podaci su agencije za javno zdravstvo objavljeni u utorak, dok četvrti val pandemije stvara dodatni pritisak na sistem zdravstvene zaštite u toj skandinavskoj zemlji, prenosi “Reuters”.

