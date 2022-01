Omikron bi mogao Izrael dovesti do kolektivnog imuniteta

Vrlo zarazna varijanta omikron dovela je do porasta broja slučajeva zaraze koronavirusom širom svijeta.

Broj zaraženih u cijelom svijetu dosegao je rekordan nivo, a prosječno je otkriveno nešto više od milion slučajeva dnevno između 24. i 30. decembra prošle godine, prema podacima Reutersa.

Smrtnost, međutim, nije porasla u toj mjeri, što daje nadu da je nova varijanta manje smrtonosna.

Izrael je do kraja decembra prošle godine uspio u određenoj mjeri spriječiti širenje omikrona, ali kako stopa zaraze sada raste, očekuje se da će dnevni slučajevi dostići rekordne vrijednosti u sljedeće tri sedmice.

To bi moglo rezultirati kolektivnim imunitetom, rekao je glavni direktor ministarstva zdravstva Nachman Ash.

“Cijena će biti mnogo zaraženih. Brojke će morati biti vrlo visoke kako bi se postigao kolektivni imunitet. To je moguće, ali ne želimo to postići zarazom, želimo da se to dogodi kao rezultat vakcinacije mnogih ljudi”, rekao je Ash za Radio 103FM.

Oko 60 posto od 9,4 miliona stanovnika Izraela u potpunosti je vakcinisano – gotovo svi vakcinom Pfizer /BioNTech – prema podacima ministarstva zdravlja, što znači da su ili primili tri doze ili su nedavno primili drugu dozu.

No, stotine hiljada onih koji ispunjavaju uslove za treću dozu, do sada to nisu učinili.

Od početka pandemije u Izraelu je dokumentovano oko 1,3 miliona slučajeva zaraze koronavirusom.

No, dva do četiri miliona ljudi moglo bi biti zaraženo do kraja januara kada bi se val omikrona mogao smiriti, smatra Eran Segal, naučnik na Weizmannovom institutu za nauku i savjetnik vlade.

Tokom proteklih deset dana broj novozaraženih se više nego učetverostručio.

Teški slučajevi bolesti također su porasli, ali daleko nižom stopom – s oko 80 na oko 100.

Uzimajući u obzir pojavu teških oblika bolesti, Ash je kazao kako se razmišlja o dopuštanju četvrte doze vakcina za osobe starije od 60 godina, nakon prošlosedmičnog odobrenja za osobe s oslabljenim imunitetom i starije osobe u domovima. prneosi “N1“.

