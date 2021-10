Prišao joj čudan muškarac kad je izašla iz apoteke: Mislila je da se šali, a onda je počela ŽIVOTNA DRAMA

Rosina Džepson (30) tvrdi da joj je potrebna operacija nakon što ju je nepoznati muškarac mučki pretukao i ostavio je sa slomljenom vilicom u trenucima kada je htio da joj ukrade električni skuter.

Ona navodi da je u tim trenucima izašla iz jedne apoteke u južnom dijelu Londona, kada joj je čudan muškarac prišao i zaprijetio da će da je izbode nožem ukoliko mu ne da ključeve skutera.

Rosina je najprije bila zbunjena, a onda je pomislila da je u pitanju šala jer se radi o mirnom dijelu grada, a pritom, slučaj se dogodio usred bijela dana naočigled desetine prolaznika.

– Kako sam se približavala skuteru, osjetila sam da me neko vuče za kaput iza. Mislila sam da je neko od onih koji me poznaju. Zaustavila sam se, pogledala u stranu i vidjela mladića obučenog u crno koji mi je zaprijetio ubistvom ukoliko mu ne dam skuter – navela je Rosina za Dejli star.

– Izbošćeš me nasred ulice pred ljudima zbog skutera? da li si ozbiljan – upitala ga je djevojka tom prilikom, nakon čega je uslijedila drama.

– On je ponovio šta će uraditi ako mu ne predam skuter i uhvatio se za pojas kao da će da izvadi pištolj ili nož. Povikala sam ljudima da pozovu policiju, a on me je dva puta jako udario i oborio na trotoar. Tom prilikom uzeo je moj skuter i pobjegao – ispričala je Rosina.

Djevojka navodi da joj je vilica polomljena na dva mjesta, da ima dvije ploče i vijke koji drže vilicu.

Naredna dva mjeseca, dodaje, mora da bude isključivo na tečnosti, prenosi Objektiv.

