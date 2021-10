Naučnica Gilbert: Virus Nipah je sljedeća pandemijska prijetnja

Tvorac cjepiva iz Oxforda, profesorica Dame Sarah Gilbert rekla je da ne postoji cjepivo protiv virusa koji uzrokuje oticanje mozga, piše The Sun. orneosi “N1“.

Rad na cjepivima

Doktorica Sarah Gilbert rekla je: “Danas svi znaju kako se SARS-CoV-2 proširio svijetom. Mutirao je, evoluirao i završili smo s varijantom delta koja je vrlo prenosiva. Ako dobijemo delta varijantu (evoluiranu da bude zaraznija) nipah virusa, onda odjednom imamo visoko prenosivi virus sa 50 posto smrtnosti”.

Tijekom događaja na Cheltenham Literature Festivalu, Gilbert je rekla da se njezin tim bori za prikupljanje novca potrebnog za razvoj cjepiva protiv već poznatih bolesti, ali samo onih koje će se tek pojaviti. Prije početka rada na cjepivu Oxford-AstraZeneca u januaru prošle godine, Gilber je rekla da je radila na cjepivima za virus nipah, lassa groznicu i MERS. No njezin se rad se unazadio otkako je krenula pandemija.

U Indiji

“U pandemiji smo naučili da možemo učiniti stvari brže, možemo učiniti stvari bolje. Želimo primijeniti ​​te lekcije, ali trebaju nam sredstva. Potrebne su nam zalihe cjepiva protiv patogena za koje već znamo, jer kako će izgledati ako odjednom dođe do velike epidemije nipaha koja se počinje širiti svijetom? Znamo za opasnost godinama, a počeli smo stvarati cjepivo prije pet godina, ali to još nismo učinili, nije dovršeno”, kaže. p

No nije jedina koja strahuje od ovog virusa. Nakon izbijanja zaraza u Indiji 2018. Svjetska zdravstvena organizacija je stavila nipah na vrh ljestvice virusa koji bi mogli izazvati buduće epidemije.

Ponovo su zabilježeni novi slučajevi u Indiji gdje je 12-godišnji dječak umro od ovog virusa.

