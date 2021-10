Pakistan: Zemljotres 5,9 stepeni po Rihteru, najmanje 20 poginulih

Najmanje 20 osoba je poginulo, a još oko 150 povrijeđeno u zemljotresu koji je jutros pogodio pakistansku provinciju Beludžistan, potvrdili su zvaničnici za BBC.

Pakistanske vlasti su saopštile da bi se broj žrtava mogao povećati i da je mnogo ljudi nastradalo u urušavanju trošnih objekata, među njima veći broj žena i djece. prenosi avaz

Američki geološki zavod izvijestio je da se radi o zemljotresu magnitude 5,9 po Rihteru , a epicenter potresa bio je na dubini od devet kilometara.

Spasilačke operacije su još u toku, a lokalni zvaničnici rekli su za BBC da se smatra da je najmanje 150 osoba povrijeđeno, a nekoliko njih je hitno prebačeno u bolnicu u kritičnom stanju.

