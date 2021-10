Pandorini dokumenti: Američka savezna država razotkrivena kao ogromna porezna oaza

Što su Pandorini dokumenti?

Pandorini dokumenti naziv je za novo curenje dokumenata koji otkrivaju tajno bogatstvo oko 35 svjetskih vođa, i bivših i sadašnjih, te više od 300 dužnosnika diljem svijeta.

Tko je među moćnicima koji skrivaju bogatstvo?

Među njima su Tony Blair, Andrej Babiš, Vladimir Putin i njegovi suradnici. Ima i Hrvata. Među njima su i jordanski kralj Abdullah II., indijska superzvijezda kriketa Sachin Tendulkar, kolumbijska pjevačica Shakira, njemački supermodel Claudia Schiffer, ruski televizijski režiser i producent nominiran za Oscara Konstantin Ernst te talijanski mafijaš Raffaele Amato s nadimkom Debeli Lell, objavio je portal Oštro.

U Južnoj Dakoti skrivaju se milijarde dolara bogatstva, a značajan dio tog novca povezan je s pojedincima i tvrtkama optuženima za financijske zločine ili ozbiljne prekršaje, proizlazi iz Pandorinih dokumenata.

Dokumenti koji su procurili sugeriraju da američka država na srednjem zapadu sada konkurira Švicarskoj, Panami, Kajmanskim otocima i drugim poznatim poreznim oazama kao glavno mjesto za međunarodne bogataše koji žele zaštititi svoju imovinu od lokalnih poreza ili vlasti.

Bogati stranci i njihove obitelji premještaju milijune dolara u zaklade Južne Dakote, koje uživaju neke od najmoćnijih pravnih zaštita na svijetu od poreza, vjerovnika i znatiželjnih očiju, piše Guardian.

Poduzetnik čije su tvrtke donirale kampanjama čak 34 zastupnika torijevaca zaradio je milijune na navodnoj korupciji s ruskim cjevovodom, pokazuju dokumenti iz Pandora Papersa, piše BBC.

Bivši naftni direktor Victor Fedotov vlasnik je tvrtke koja trenutno traži odobrenje britanske vlade za kontroverznu energetsku vezu između Velike Britanije i Francuske.

BBC-jeva istraga pokazuje da je tajno profitirao od navodne prevare u Rusiji vrijedne 4 milijarde dolara.

Njegovi odvjetnici rekli su da nema nikakvih dokaza da je učinio išta pogrešno.

BBC, koji je sudjelovao u razotkrivanju Pandorinih dokumenata, otkrio je dokumente koji pokazuju Fedotova kao tajnog vlasnika tvrtke pod nazivom VNIIST, koja je imala koristi od stotina milijuna dolara ugovora iz Transnefta, ruske državne tvrtke za naftovod i plinovod.

PRIJE 3 SATA

EKVADORSKI PREDSJEDNIK, KOJI SE SPOMINJE U PANDORINIM DOKUMENTIMA, TVRDI DA SU MU SVI POSLOVI LEGALNI

Predsjednik Ekvadora Guillermo Lasso inzistira na tome da su sve njegove investicije legalne nakon što je istraga Pandora Papers otkrila da je djelovao kroz 14 offshore tvrtki, od kojih je većina sa sjedištem u Panami.

Tvrtke su zatvorene tek nakon što je ljevičarska vlada Rafaela Correa donijela zakon kojim se kandidatima zabranjuje da budu vlasnici tvrtki smještenih u poreznim oazama, navodi list El Universo, koji je dio konzorcija koji kopa po Pandorinim dokumentima.

Prema istrazi, Lasso, bivši bankar koji je na dužnost stupio ranije ove godine, zamijenio je panamsku zakladu fondom sa sjedištem u Južnoj Dakoti u SAD-u 2017. godine, prije nego što je postao predsjednički kandidat.

Reagirajući na otkrića, predsjednik kaže da je 10 spomenutih offshore tvrtki već bilo neaktivno. Istovremeno poriče povezanost s ostale četiri. Kaže da su sve njegove investicije, u Ekvadoru i izvan njega, legalne.

Istražna tijela u najmanje osam zemalja najavila su istrage o financijskim aktivnostima nekih od njihovih najuglednijih građana i institucija koji su se pojavili u Pandorinim dokumentima, izvještava Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara.

Dužnosnici u Pakistanu, Meksiku, Španjolskoj, Brazilu, Šri Lanki, Australiji i Panami brzo su obećali istragu, dok nevladine organizacije iz cijelog svijeta zahtijevaju akciju nakon priča koje otkrivaju kako milijarderi, političari i kriminalci iskorištavaju offshore kompanije koje služe za izbjegavanje plaćanja poreza i za pranje novca.

Vlasti Češke Republike tvitale su danas da će istražiti one navedene u Pandorinim dokumentima, uključujući premijera Andreja Babiša, koji je usred predizborne kampanje.

Pakistanski premijer Imran Khan obećao je istražiti sve građane navedene u istrazi i “poduzeti odgovarajuće mjere” ako se utvrdi prekršaj.

11.9 milijuna datoteka koje su procurile u Pandorinim dokumentima čini 2.94 terabajta podataka. Prema količini podataka, ovo je najveći takav projekt kojim se bavi Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara.

Politički rivali češkog premijera Andreja Babiša nižu optužbe oko offshore porezne oaze koju je, prema Pandorinim dokumentima, koristio kako bi sakrio milijune, prenosi AFP.

Zbog sumnje na organizirani kriminal u Češkoj se o svemu pokreće istraga.

No Babiš tvrdi da “nikada nije učinio ništa nezakonito ili loše” i osudio je optužbe kao klevetničku kampanju protiv njega i njegove stranke ANO, koja je favorit za pobjedu na izborima koji će se održati krajem tjedna.

U međuvremenu politički protivnici parodiraju Babiševe predizborne plakate, spominjući pranje novca u poreznim oazama.

Jordanski kralj Abdullah II., Kremlj i češki premijer Andrej Babiš odbacili su optužbe iz Pandora Papersa, nove afere o skrivenoj imovini u poreznim oazama koju je u nedjelju otkrio Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara, prenose u ponedjeljak svjetske agencije.

Istraga Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara pokazala je da stotine šefova država, političara i istaknutih osoba skrivaju imovinu na offshore računima, u tajnim zakladama i tvrtkama paravanima, što je izazvalo burne reakcije i demantije.

Jordanski kralj Abdullah II. priopćio je u ponedjeljak da informacije o njegovoj imovini u inozemstvu navode na pogrešno mišljenje i da su iskrivljene, ustvrdivši da nije riječ o tajni i da za kupnju tih luksuznih nekretnina nije korišten javni novac.

O njima se “ne govori javno iz sigurnosnih i privatnih razloga, a ne zato što su tajne ili zbog želje da ih se prikrije”, priopćila je jordanska kraljevska palača, prenosi dpa.

Istraga je pokazala da je jordanski kralj tajno kupio 14 luksuznih nekretnina od 2003. do 2017. preko tvrtki paravana registriranih u poreznim oazama. Imovina u SAD-u i Britaniji vrijedi više od 106 milijuna dolara.

Palača je kategorički odbacila sve te navode dodajući da zadržava pravo pokretanja pravnih koraka.

Te kuće kupljene su privatnim sredstvima i nemaju ništa s državnim proračunom ni međunarodnom pomoći, istaknula je Palača, dodajući da su kuće korištene za privatne obiteljske posjete i primanje dužnosnika i visokih stranih gostiju.

Kremlj je u ponedjeljak objavio da nije vidio nikakve dokaze u tim dokumentima o skrivenom bogatstvu pripadnika užeg kruga ruskog predsjednika Vladimira Putina unatoč suprotnim tvrdnjama medija.

The Washington Post, koji je dio istraživačkog konzorcija, izvijestio je o slučaju Svetlane Krivonogih, Ruskinje koja je postala vlasnica stana u Monaku preko offshore tvrtke na karipskom otoku Tortole u travnju 2003., samo nekoliko tjedana pošto je rodila djevojčicu. U to vrijeme bila je u tajnoj, višegodišnjoj vezi s Putinom, navodi list pozivajući se na ruski istraživački novinski portal Proekt.

Krivonogih, njezina kći, koja sada ima 18 godina, i Kremlj nisu odgovorili na zahtjeve za komentarom, navodi list.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov doveo je u pitanje pouzdanost informacija te poručio da ih ne kani provjeravati dok se ne objavi nešto što će Moskva smatrati pouzdanim.

“Za sada nije jasno kakve su to informacije i o čemu je riječ”, rekao je Peskov novinarima.

“Ako budu objavljene ozbiljne informacije, koje se temelje na nečemu konkretnom i odnose na nešto specifično, tada ćemo ih pročitati sa zanimanjem”, rekao je.

“Iskreno govoreći, nismo u tome vidjeli nikakvo skriveno bogatstvo užeg Putinova kruga”, rekao je.

Nekoliko dana prije parlamentarnih izbora u Češkoj 8. i 9. listopada, dokumenti povezuju češkog premijera Andreja Babiša s tajnim imanjem vrijednim 22 milijuna američkih dolara u selu kod Cannesa u Francuskoj.

Babiš je u nedjelju u televizijskoj debati odbacio sve optužbe.

“Novac je izišao iz češke banke, oporezovan je, to je bio moj novac i vratio se u češku banku”, ustvrdio je.

Kako javlja Toronto Star, u Pandorinim dokumentima spominje se više stotina Kanađana, a među njima je i David Tassillo, suosnivač Pornhuba, jedne od najpopularnijih pornografskih stranica na svijetu.

Pandorini dokumenti otkrivaju status Kanade kao zemlje koja sporo ili nikako istražuje i tuži one koji iskorištavaju status tajnosti offshore kompanija kako bi plaćali mito, izbjegavali plaćanje poreza ili prali novac.

Kanadska Porezna služba izračunala je da godišnje zbog offshore računa koje drže bogati Kanađani izgubi oko 3 milijarde dolara poreznih prihoda. Kad se tome dodaju 11.4 milijarde dolara zbog korporativnog korištenja offshore kompanija, porezne oaze Kanađane godišnje koštaju oko 15 milijardi dolara.

U narednih nekoliko dana Toronto Star planira objavljivati izvještaje o vodećim igračima offshore svijeta – od osuđenog prevaranta preko navodnog trgovca oružjem do knjigovođe koji je tajno upravljao rastom broja nekretnina u vlasništvu kralja zemlje Bliskog istoka.

Motivacija za osnivanje offshore kompanija često nije transparentna, ali korištenje poreznih oaza često ne krši slovo zakona, navodi Toronto Star.

Što o suosnivaču Pornhuba ima u dokumentima?

David Tassillo, suosnivač Pornhuba, jedne od najpopularnijih pornografskih stranica na svijetu, navodi Toronto Star, koristeći imena svojih direktora i dioničara prikrivao je svoj identitet u više korporacija osnovanih u poreznim oazama, pokazuju Pandorini dokumenti.

Suosnivač MindGeeka, kompanije koja posjeduje Pornhub, ranije je optužen da profitira na snimkama koje prikazuju seksualne napade, silovanja, osvetničku pornografiju i seks bez pristanka na jednoj od najpopularnijih stranica na webu.

Među državnicima i tajkunima iz Pandorinih dokumenata našao se i Vladimir Putin odnosno njegova navodna ljubavnica Svetlana Krivonogih. Radi se o nekad siromašnoj Ruskinji koja se nevjerojatno obogatila nakon što se, prema pisanju neovisnih ruskih medija, zbližila s Putinom.

Dmitrij Peskov, glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina, odbacio je navode koji proizlaze iz Pandorinih dokumenta kao “nepotkrijepljene tvrdnje”, dodavši kako “nema dokaza o skrivenog bogatstva u užem krugu predsjednika Putina”.

“Mislim da će se to nastaviti objavljivati, ali dosad nismo vidjeli ništa posebno”, rekao je.

“Nije jasno kakve su to informacije, o čemu se tu radi, postoji tu puno toga što nameće pitanja”, rekao je Peskov dodajući kako zbog toga “nije jasno kako vjerovati ovim informacijama”.

Na novinarsko pitanje hoće li se pokrenuti istraga o iznesenim tvrdnjama, Peskov je rekao: “Prvo bi se nešto trebalo pojaviti, zar ne? Zasad smo vidjeli samo tvrdnje, nije jasno na čemu se baziraju. Naravno da nema razloga za pokretanje ikakve istrage”.

“Dokumenti razotkrili SAD kao najveću poreznu oazu na svijetu”

No, dok je sve informacije koje proizlaze o Pandorinim dokumentima o Putinu odbacio, Peskov iste dokumente uzima za ozbiljno kad se radi o SAD-u.

Peskov je tako rekao kako su Pandorini dokumenti razotkrili Sjedinjene Države kao najveću poreznu oazu na svijetu.

“Ono što privlači pažnju je to koja je zemlja najveća porezna oaza na svijetu. Radi se, naravno, o SAD-u. To je u suprotnosti s onim što Amerikanci govore o namjerama borbe protiv korupcije, izbjegavanja plaćana poreza i pranja novca, ali to je stvarnost”, rekao je Peskov na dnevnom brifingu za novinare.

Putin, kojeg SAD sumnjiči da si je u tajnosti osigurao golemo bogatstvo, ne pojavljuje se u Pandorinim dokumentima pod imenom i prezimenom. No imena njegovih bliskih suradnika se pojavljuju u dokumentima. Između ostalih, tu je i ime Putinovog najboljeg prijatelja iz djetinjstva, pokojnog Petra Kolbina, kojeg su kritičari nazvali “Putinovim novčanikom”. U dokumentima se spominje i žena s kojom je Putin navodno svojevremeno bio u romantičnoj vezi, navodi Guardian.

Turski prodržavni i mainstream mediji zasad umanjuju važnost ili zanemaruju objavu priča baziranih na Pandorinim dokumentima.

Turska državna novinska agencija jutros uopće nije izvijestila o otkrićima koja proizlaze iz Pandorinih dokumenata, baš kao i velik dio turskih mainstream TV kanala.

No neovisni portali, kao što su Gazete Duvar i T24, objavili su da se u Pandorinim dokumentima spominje 220 turskih imena.

Navode kako dokumenti pokazuju da je turski holding Ronesans, koji je izgradio predsjednički kompleks u glavnom gradu Ankari, prebacio dio profita od javnih projekata u Djevičanske otoke.

Novinarka Mašenjka Bačić s portala Oštro, koji je sudjelovao u novinarskoj mreži istraživača Pandorinih dokumenata, rekla je u razgovoru za N1 da je pojam “Hrvatska” na engleskom jeziku u Pandorinim dokumentima spomenut 7500 puta.

“Pri samoj pretrazi rezultat ‘Hrvatska’ na engleskom (Croatia) pojavljuje se više od 7500 puta, a sam rezultat ‘Hrvatska’ nešto manje od 400 puta. Dokumenata na hrvatskom jeziku je nešto manje od 400, a Zagreb se spominje oko 1900 puta. Objavljivat ćemo i priče koje su radili naši partneri, tako smo jučer objavili priču o Češkoj, danas ćemo još objaviti priču iz Rusije”, rekla je Bačić.

Češki premijer Andrej Babiš kaže da su otkrića Pandorinih dokumenata, prema kojima nije prijavio offshore kompaniju preko koje je kupio dvije vile na jugu Francuske za 12 milijuna funti, pokušaji da ga se diskreditira uoči izbora koji se u toj zemlji održavaju 8. i 9. listopada.

Babiš kaže da nije napravio ništa ilegalno.

Jedna od prvih priča proizašlih iz Pandorinih dokumenata je ona o jordanskom kralju, koji je, prema dokumentima, potrošio više od 100 milijuna dolara na nekretnine u Velikoj Britaniji i SAD-u.

Iz Jordana su danas te tvrdnje nazvali “izvitoperenima” i “pretjeranima” te kažu da su tvrdnje koje se temelje na Pandorinim dokumentima “prijetnja sigurnosti kraljevske obitelji”.

Kako javlja BBC, kineski news portali objavljuju izvještaje, ali ne i komentare o otkrićima koja su proizašla iz Pandorinih dokumenata.

Kineski tabloid pod kontrolom države, Global Times, prenio je priču o bivšem britanskom premijeru Tonyju Blairu i njegovoj supruzi Cherie, koji su uštedjeli 312.000 funti poreza prilikom kupnje nekretnine u Londonu. Zgrada od četiri stana sada je pravno u vlasništvu tvrtke Cherie Blair i njezine zaklade za žene.

Global Times objavio je i kako su Pandorini dokumenti otkrili “tajnu imovinu” ruskog predsjednika Vladimira Putina u Monaku.

Otkrića koja proizlaze iz Pandorinih dokumenata nisu spomenuta u udarnim vijestima vodećih televizija u Rusiji. No tamo se otkrića uvelike komentiraju na društvenim mrežama.

Ruski krak istrage Pandorinih dokumenata popraćen je na web stranici Vazhnyye Istorii (Važne priče, op.a.)

Ruska televizija NTV jutros je objavila kratki izvještaj o Pandorinim dokumentima, pri čemu su se fokusirali na otkrića o stranim dužnosnicima, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Dokumenti koje istražuju novinari širom svijeta te svoja otkrića o njima objavljuju u vodećim svjetskim medijima zovu se Pandorini dokumenti.

Razlog za to ime potječe iz grčke mitologije, prema kojoj je Pandora, koju mitovi opisuju kao prvu ženu na svijetu, otvorila kutiju u kojoj su bila zapečaćena sva zla ovog svijeta. Kad je kutija otvorena, zlo i patnja su se, prema mitu, počeli širiti svijetom.

Gerard Ryle, ravnatelj Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara (ICIJ), koji je organizirao istragu dokumenata koji su procurili, kaže da su dokumenti nazvani po Pandori jer “otvaramo kutiju koja sadrži puno toga”.

Portal Oštro objavio je prvu priču iz Hrvatske baziranu na objavi Pandorinih dokumenata. Radi se o pravim vlasnicima lošinjskog turističkog diva Jadranke.

Pandorini dokumenti su opsežno novinarsko istraživanje koje se temelji na dosad najvećem curenju podataka iz poreznih oaza. Obuhvaćaju više od 330 političara i visokih javnih dužnosnika u više od 90 zemalja, uključujući 35 vođa država. Tu su i veleposlanici, predsjednički savjetnici, generali, guverneri središnjih banaka, piše hrvatski portal Oštro.

ICIJ, neprofitni Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara sa sjedištem u Washingtonu, prikupio je više od 11.9 milijuna financijskih dokumenata koji sadrže 2.94 terabajta povjerljivih informacija. Oni su “pobjegli” iz baza 14 registracijskih agenata koji svojim klijentima pružaju usluge osnivanja i vođenja papirnatih tvrtki i trustova u poreznim oazama diljem svijeta.

Dokumenti sadrže informacije o offshore tvrtkama više od 130 milijardera iz 45 zemalja, među kojima je 46 ruskih oligarha.

Nije, međutim, samo riječ o najvećem curenju podataka ikad. Riječ je i o najvećoj suradnji novinara u povijesti. ICIJ je, naime, okupio više od 150 medijskih partnera koji su zajedno radili na istraživanju.

Konzorcij je gotovo dvije godine provodio istragu u kojoj je sudjelovalo više od 600 novinara u 117 zemalja. Oni su slijedili tragove koji su ih vodili od rezidencija u Kaliforniji preko plantaža šećera u Dominikanskoj Republici do turskih bolnica i nebodera u Dubaiju, pa tako i do Hrvatske.

Dokumenti koji su procurili nastali su u razdoblju od 50 godina, od čega ih je najviše iz razdoblja od 1996. do 2020. godine. Sadrže podatke o više od 29.000 stvarnih vlasnika offshore kompanija, što je više nego dvostruko veći broj od istrage Panamski dokumenti iz 2016. godine.

Posjedovanje offshore tvrtki nije nužno ilegalno, ali zbog toga što ih karakterizira tajnovitost poslovanja, tvrde stručnjaci, one mogu poslužiti za nelegalne novčane tijekove, podmićivanja, pranje novca, izbjegavanje plaćanja poreza, financiranje terorizma, trgovinu ljudima i druge zloupotrebe.

Pandorini dokumenti nude aktualni uvid u međunarodne korupcijske skandale, kao što su dalekosežna operacija podmićivanja brazilskoga giganta Odebrecht S. A., međunarodni nogometni skandal poznat kao FIFA Gate te navodno pljačkanje javne imovine Venezuele, navodi Oštro.

O koliko dokumenata se radi?

Obitelj predsjednika Kenije, Uhurua Kenyatte, koja dominira politkom te zemlje otkad je stekla neovisnost, već desetljećima tajno posjeduje cijelu mrežu offshore kompanija.

Kenyatta i njegova obitelj povezuju se s 13 offshore kompanija, javlja BBC News.

Offshore ulaganja obitelji Kenyatta, koja uključuju kompaniju u vlasništvu dionica i obveznica vrijednih 30 milijuna dolara, otkrivena su među tisućama stranica administrativnih dokumenata iz arhiva 14 pravnih kompanija i pružatelja usluga u Panami, Britanskim Djevičanskim otocima te ostalim poreznim oazama.

Tajna imovina otkrivena je u istrazi čiji su prvi rezultati objavljeni jučer. Iza istrage stoji ICIJ, Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara.

Dokumenti otkrivaju zakladu nazvanu Varies osnovanu 2003. u Panami na ime Ngine Kenyatte (86), majke kenijskog predsjednika. Svrha zaklade i vrijednost njezine imovine još uvijek nisu poznate.

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) otkriva da se u Pandorinim dokumentima krije ime Mile Đukanovića i njegove obitelji.

“Pandorini dokumenti su Panamski dokumenti na steroidima. Pandorini dokumenti pokazuju da oni koji bi mogli okončati porezne oaze imaju koristi od njih. Dokumenti otkrivaju tajne tvrtke više od 300 političara iz više od 90 zemalja. Oni kupuju nekretnine, trguju dionicama, kupuju kuće, automobile, umjetnička djela”, rekao je Gerard Ryle, prvi čovjek ICIJ-a, novinarske mreže koja je istraživala dokumente.

Novinari Krika i mreže OCCRP još su 2015. godine otkrili da je Siniša Mali, tada gradonačelnik Beograda, a danas ministar financija Srbije, kupio 24 luksuzna stana u bugarskom ljetovalištu.

Washington Post piše da su novinari otkrili kupovinu luksuznog apartmana u Monaku koji bi mogao biti povezan s Vladimirom Putinom jer je vlasnica Ruskinja koja navodno ima s njim dijete. Dodaju da im ni Ruskinja ni Kremlj nisu odgovorili na upit.

PRIJE 10 SATI

PANDORINI DOKUMENTI: TAJNI DVORAC ČEŠKOG PREMIJERA BABIŠA NA FRANCUSKOJ RIVIJERI

Pandorini dokumenti otkrivaju kako je češki premijer Andrej Babiš, koji se naziva čovjekom iz naroda i borcem protiv elita, sakrio vlasništvo nad luksuznim imanjem na francuskoj rivijeri.

>> Opširnije

PRIJE 10 SATI

DJEČAK OD 11 GODINA U LONDONU IMAO NEKRETNINU OD 33 MILIJUNA FUNTI

Pandorini dokumenti otkrivaju kako je obitelj azerbajdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva došla do 17 nekretnina za koje nitko nije znao, a među njima je i ured u Londonu vrijedan 33 milijuna funti, čiji je vlasnik bio njegov 11-godišnji sin.

BBC piše da je azerbajdžanska vladajuća obitelj često i dugo bila optuživana za korupciju. Zgradu s uredima u Londonu kupila je tvrtka u vlasništvu obiteljskog prijatelja Alijevih, a mjesec dana nakon kupovine, 2009. godine, vlasništvo je preneseno na Alijevog sina.

BBC piše i da je otkrivena još jedna nekretnina u vlasništvu Alijeve obitelji, koja je 2018. godine prodana za 66 milijuna dolara Crown Estateu, kojim upravlja britansko ministarstvo financija.

PRIJE 10 SATI

U PANDORINIM DOKUMENTIMA I IME SINA RADOVANA FUCHSA

Novinari Oštra su među dokumentima pronašli Rikarda Fuchsa, sina hrvatskog ministra Radovana Fuchsa, koji je 2017. godine na Sejšelima osnovao tvrtku pod nazivom See Project Ltd., čija je svrha bila objašnjena kao “posjedovanje udjela u hrvatskoj tvrtki koja će kupiti nekretninu u Hrvatskoj”.

Rikard Fuchs je novinarima Oštra rekao da svrha tvrtke nije bila vezana za Hrvatsku, nego da je bila riječ o “projektu koji se trebao raditi u Nizozemskoj, zajedno s jednim američkim fondom”. Projekt nije realiziran, a tvrtka je, kako je rekao za Oštro Fuchs, 2020. godine ugašena.

PRIJE 10 SATI

ŠTO OTKRIVAJU PANDORINI DOKUMENTI?

Pandorini dokumenti temelje se na istrazi 11.9 milijuna dokumenata iz 14 pružatelja offshore usluga te omogućavaju, tvrdi Oštro, znatno širi presjek tajnog poslovanja offshore industrije.

Pandorini dokumenti razotkrivaju financijske tajne mnogo većeg broja državnih čelnika i javnih dužnosnika od Panamskih dokumenata, koji su nakon objave 2016. godine izazvali policijske racije i donošenje novih zakona u desecima zemalja te pad premijera na Islandu i u Pakistanu.

Sve u svemu, nova curenja otkrivaju stvarne vlasnike više od 29.000 offshore tvrtki, koji dolaze iz više od 200 zemalja. Najviše ih je iz Rusije, Velike Britanije, Argentine, Kine i Brazila.

BBC piše kako su Tony Blair i supruga uštedjeli 312.000 funti poreza prilikom kupnje nekretnine u Londonu. Zgrada od četiri stana sada je pravno u vlasništvu tvrtke Cherie Blair i njezine zaklade za žene.

Kako su to uspjeli?

Nekretnina je bila u vlasništvu offshore kompanije. Umjesto da kupi nekretninu direktno, Blair je otvorila tvrtku u Velikoj Britaniji, koja je onda kupila tvrtku koja je bila vlasnik nekretnine te je tako tvrtka Cherie Blair postala novi vlasnik nekretnine. Na kupnju tvrtke ne plaća se porez, stoga Blairovi nisu platili porez.

BBC piše da je Cherie Blair rekla da su prodavači inzistirali na tome da se nekretnina proda preko tvrtke drugoj tvrtki.

