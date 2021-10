Sattler: Otcjepljenje je put za nigdje, u Briselu jedna stolica – i to za BiH

Johann Sattler: Ona je bila uzbuđena zbog posjete regionu. Ovo je bila velika i značajne poruke da EU želi ovaj region u članstvu. Također, pratimo to i sa finansijskim sredstvima, otvorili smo most na Svilaju. Nije samo šuplja priča.

Jučer je iz delegacije EU u Sarajevu poručeno da BiH mora preći iz dejtonske u briselsku fazu. Može li BiH išta od toga?

Naravno, uvijek su potrebne obje strane. Imali smo tri člana Predsjedništva BiH prije godinu dana u Briselu i jasno im je rečeno da je put prem kandidatskom status otvoren. Ali moraju usvojiti tri propisa koji oni još nisu uradili. Mi svoju zadaću radimo, ali izostaju djela domaćih političara. To je žalosna činjenica jer građani žele da ova zemlja bude u EU.

Ko to blokira i ne radi?

Mogu reći jasno – ovdje sam dvije godine, ako pogledam unazad šta mislite koliko je vremena prošlo na blokade?

Dvije trećine. Urađene su neke stvari poput strategije za rješevanje ratnih zločina i pitanje Mostara. Ali stalno dolazimo u zastoje. To je najveći problem u ovoj zemlji jer konstantno imamo sudaranje.

Da li je nakon “mrkve” vrijeme za “štap”?

Naravno da imamo na raspolaganju razne instrumente. Nastupamo sa “mrkvom”, sa poticajem. Pokazali smo to na primjeru donacije vakcina tokom pandemije. Građani to vide. Potvrđujem da imamo na raspolaganju i “štap”. Ako dođe do toga – koristit ćemo.

U posljednje vrijeme Milorad Dodik sve češće prijeti otcjepljenjem. Čemu vodi takva retorika?

To je neprihvatljivo i nemoguće. Najiskrenije to kažem – to je put za nigdje. Pozivam sve političare, lidere u Bosni i Hercegovini da se vrate za pregovarački sto. U Briselu imate jednu stolicu, jedno mjesto da postanete dijelom EU i to je mjesto za BiH. Sve ostalo vodi nigdje,prenosi N1

Sattler o EU i SAD

Da li je vrijeme za sankcije?

To je odluka koja se donosi u okviru Vijeća EU. Ja to svakako ne mogu reći. Ako bude za to vrijeme, donijet će se odluka.

Da li je EU prepustila SAD-u izborne reforme u Bosni i Hercegovini?

Ne, uopšte. Ovaj proces smo zajednički započeli, zajedno ćemo ga i okončati. Isto je i kao što smo radili na izborima za Mostar, kazao je Sattler.

