NIJE BIO NJEGOV IZBOR: 27-godišnjak tuži roditelje jer je rođen

Raphael Samuel (27) iz Indije tuži roditelje jer je rođen. Kaže, kako to nije bio njegov izbor a tuži ih jer mu je život pun patnje, obveza i boli i smatra da su oni za to krivi. Iznos odštete koju je tražio od roditelja samo je jedna indijska rupija. Simbolična vrijednost. No, sudac nema razumijevanja za njegovu tužbu pa mu je zabranio pristup sudnici.