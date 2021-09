Većina Švicaraca namjerava podržati legalizaciju istospolnih brakova

Nizozemska je prva evropska država koja je to učinila prije 20 godina. Švicarska je jedina zapadnoevropska zemlja u kojoj se to još nije desilo. Međutim, to bi se moglo promijeniti već nakon referenduma zakazanog za nedjelju, 26. septembar.

Prema posljednjim anketama, 63 posto građana podržava legalizaciju, 35 posto se protivi tome, dok je dva posto građana neodlučno.

Referendum je pokazao razlike između liberalnog i konzervativnog dijela društva. Olga Baranova je jedna od organizatorica kampanje “Brak za sve” (Ehe Fuer Alle) a kojom se građani pozivaju da afirmativno odgovore na referendumsko pitanje. Prema njenim riječima, pokušavaju podstaknuti što veći broj ljudi da iskoriste pravo glasa.

Thierry Delessert, historičar sa Univerziteta u Lozani koji je posvećen LGBT pitanjima, smatra da bi legalizacija mogla značiti veliku promjenu, jer bi to značilo potpunu jednakost LGBT osoba. prneosi “Klix“.

S druge strane, pojedini su mišljenja da bi se time mogle ugroziti tradicionalne porodične vrijednosti. Ovakvog stava su i oni koji podržavaju kontrakampanju “Ne braku za sve”.

U Švicarskoj se o ovom pitanju raspravljalo nekoliko godina. Stranka Zelenih je 2013. predložila izmjene zakona kojima će se omogućiti legalizacija istospolnih brakova. To su parlamentarci prihvatili u decembru prošle godine.

Ali, konzervativne stranke su odmah najavile da će tražiti referendumsko izjašnjavanje o ovom pitanju. Referendum su inicirale desno orijentirane stranke Demokratska federalna unija (UDF), populistička Demokratska centristička unija (UDC) i Kršćansko-demokratska stranka. UDC je dio vladajuće koalicije, piše Euronews.

Facebook komentari