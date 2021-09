Španjolsku pogodile poplave, auti plutaju, voda je ušla u kuće i trgovačke centre

Značajne oborine u Cartageni i Granadi na jugu Španjolske uzrokovale su jučer velike poplave, prenoseći vozila ulicom. Voda se značajnom brzinom slijevala u obližnje kuće

Hitne službe službe u regiji Murcia su reagirale nakon što se ranije ovog tjedna dogodilo 160 incidenata povezanih s vremenskim prilikama.

Više je općina na teritoriju Španjolske pogođeno olujom, a Cartagena i Granada najgore su pogođene nakon što je 50 litara po četvornom metru izliveno u samo pola sata, a snažni vjetrovi oštetili su drveće i ulične svjetiljke.

U dijelovima provincije Huelva palo je više od metra kiše po kvadratnom metru u periodu od 12 sati.prenosi 24sata“.

Na društvenim mrežama proširila se i snimka preplavljenog trgovačkog centra.

Heavy rain has led to flooding in several areas of southern Spain.

Cars were washed away in some towns as flood water surged through streets.

