Objavljeni novi snimci razornog zemljotresa u Melbornu

Victoria ima sreću što je izbjegla katastrofu jer je potres koji je u srijedu pogodio državu bio veći od smrtonosnog potresa u Newcastleu u kojem je poginulo 13 ljudi, a povrijeđeno 160, piše Daily Mail.

Seizmolog dr. Gary Gibson rekao je za Daily Mail Australia da potres od 5,9 nije bio toliko smrtonosan kao potres od 5,6 u Newcastleu 1989. godine, jer se dogodio daleko od gusto naseljenih područja.

Dr Gibson je rekao da je Viktorijin potres bio u središtu između Licole i grada Woods Point, oko 250 km istočno od Chapel Street Melbourne – gdje je nastala najveća šteta.

Rekao je da su prizemne zgrade u ulici Chapel mogle uzrokovati gubitak života, ali sreća pa nije bilo građana.

