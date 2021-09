SAD otvara granice za putnike koji su potpuno vakcinisani

Od novembra će stranim putnicima biti dopušteno putovati u SAD ako su potpuno vakcinisani, te podvrgnuti testiranju i praćenju kontakata.

SAD od početka prošle godine primjenjuju stroga ograničenja putovanja.

Ovaj potez dolazi kao odgovor na brojne zahtjeve europskih saveznika i znači da se porodice i prijatelji, koji su bili razdvojeni i više od godinu i po dana ograničenjima putovanja, sada ponovo mogu vidjeti.

– Ovo je sretan dan – New York, evo me, dolazim! – rekao je francuski preduzetnik Stephane Le Breton agenciji Associated Press i dodao da se veoma raduje putovanju u New York koje je zbog ograničenja bilo obustavljeno, piše Fena.

Koordinator Bijele kuće za COVID-19 Jeff Zients najavio je u ponedjeljak nova pravila, rekavši da se odnose na pojedince, a ne na pristupe pojedinačnim zemljama, ,,što će značiti da ćemo imati snažniji sistem provjere.”

