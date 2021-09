Bojkot Hiltona zbog plana gradnje hotela na mjestu srušene džamije u Kini

#LIVE NOW: CAIR, Coalition Partners Announce Global Boycott of @HiltonHotels Over Plan to Build Hotel on Site of Demolished #Uyghur Masjid in #Chinahttps://t.co/Ig4Ykm4UgB #BoycottHilton #HiltonHurtsUyghurs #GenocideHotel #SaveUyghur

— CAIR National (@CAIRNational) September 16, 2021