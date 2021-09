Stoltenberg: NATO će nastaviti borbu protiv globalnog terorizma

Sekretar NATO-a je poručio kako je ovaj savez jedino mjesto gdje Evropa i Sjeverna Amerika kontinuirano vode borbu protiv terorizma.

“Borba protiv terorizma će se nastaviti i NATO će nastaviti da igra svoju ulogu kao jedino mjesto gdje su Evropa i Sjeverna Amerika svakodnevno zajedno radi sigurnosti svih članica”, naglasio je Stoltenberg na ceremoniji u sjedištu Alijanse u Briselu.

We remember #September11 & all those who have sacrificed in the fight against terrorism. 20 years ago we stood in solidarity. In a more dangerous world, North America & Europe must continue to stand together in #NATO, because we are safer together. https://t.co/qvQeApBi36

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 11, 2021